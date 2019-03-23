Prefabrik Havuz Fiyatları, Yapımı, Modelleri

Müstakil konutlarda ve otel işletmelerinde olmazsa olmaz kısımlardan biri olan havuz, hem eğlence hem spor için sağlanan bir alandır. Özellikle çocuklar için en önemli eğlence alanlarından biri olan havuzlar yetişkinler için de bir dinlenme alanı olarak kullanılmaktadır. Ancak bir yapıda havuz inşa edilmesi için ya büyük masraflar ve uzun uğraşlar ile inşaat çalışması yapılması ya da daha pratik bir çözüm elde edilmesi gereklidir.

Büyük bir inşaat yorgunluğu ve yüksek masraflara katlanmak yerine prefabrik havuz pratik ve karlı bir tercih oluşturmaktadır. Çünkü bu prefabrik yapı çok kısa sürede havuz inşa edilmemiş bir alanda dahi kurularak, sağlıklı ve güvenli bir kullanım sağlanmaktadır. Ayrıca bir havuzun inşa edilmesi yerine çok daha uygun fiyatlar ile kullanım elde edilmesi için tercih edilmektedir.

Prefabrik Havuz Yapımı

Sonradan uygulama ve pratik bir sonuç için prefabrik yapılar tercih ettiğinizde, Yapı Havuz firması üzerinden hizmet alabilirsiniz. Firma, prefabrik havuz yapımı konusunda yıllardır birçok örnek ile referanslar oluşturmuştur. Villa, bahçeli konutlar ve açık alanlarda inşa edilen prefabrik yapılar ile birçok konut ve tesise havuz yapıları kazandırılmıştır.

Yapı Havuz tarafından verilen hizmetler sayesinde bu havuz uygulamalarının gerçekleştirilmesi için betonarme yapım tekniği gibi çok derin temeller kazılması, taş ve duvar işçiliği uygulanması gibi büyük yorgunluklara gerek bulunmaz. Prefabrik teknik ile bu külfetlerden kurtulabilir, hatta neredeyse yarı yarıya daha düşük bir fiyat ile havuz uygulaması elde edebilirsiniz.

Uygulamanın sağlanması için izin bulunan yerlerde kazı yapılarak yere gömme şeklinde ve izin bulunmayan yerlerde yerüstü modellerle kullanım sağlanabilir. Kimyasal harcamadan, fayans veya mozaik gibi kullanımlar gerçekleştirmediği için maliyeti çok daha düşük olmaktadır. Dayanıklı ve sağlıklı bir iç malzemeden sağlam perçinler ile üretilmiş olduğu için sızıntı ya da çatlak gibi sıkıntılar oluşturmaz. Demonte bir özelliğe sahip olduğu için yer değiştirme dahi yapılabilir.

Prefabrik Havuz Fiyatları

Yapı Havuz firması tarafından sunulan prefabrik havuz fiyatları ürünün boyutlarına, sisteme ve türüne göre değişim gösterebilmektedir. Çünkü bazı uygulamalarda zeminin kazılması ve zemine gömme şeklinde uygulama yapılması gerekebilir. Bazı uygulamalarda ise yarı gömme yarı açık şekilde yapılan havuzlar bazen de tamamen yer üstünde portatif şekilde kullanılmaktadır.

Firmanın sunmuş olduğu fiyatlar için tek bir konut veya bir site gibi projelerde ayrı ayrı fiyat teklifi alabilirsiniz. Özellikle fiyatları etkileyen önemli etmenlerin başında da gövde için kullanılan malzeme ve uygulama masrafları gibi faktörler bulunur. Ancak genel çerçevede firmanın vermiş olduğu hizmetler ile çok uygun fiyatlar sayesinde avantaj elde ederek, havuz keyfini ulaşabilirsiniz.

Prefabrik Havuz Kurulumu

Yazlık site gibi alanlarda yer almayan havuz için prefabrik havuz kurulumu tercih ederseniz, Yapı Havuz firması ile görüşebilirsiniz. Firma öncelikle uygulama talep edilen alanda inceleme gerçekleştirir ve sonrasında ne kadar boyutlu havuz inşaatı yapılabileceğini belirler. Uygun alanlarda zemin kazımı yapıldıktan sonra prefabrik uygulama gerçekleştirilebilir. Bu sayede havuzlarda daha konforlu bir kullanım elde edilebilir.

Kurulumun gerçekleştirilmesi için prefabrik bir yapı sağlandığından dolayı inşaat ruhsatı gibi bir sıkıntı gerekmemektedir. Terazinin düz bir şekilde sağlandığı her alanda montaj edilebilir ve de-monte bir yapı göstermektedir. Kendini temizleyen bir yapıya sahip olmakla birlikte güneş ışınlarına dayanıklı ve TSE standartları ile üretilmiş sistemler kullanılmaktadır. Kurulan yapı, depreme dayanıklı olmakla birlikte sızdırmazlık garantisi sağlar ve çatlak gibi sıkıntıların oluşma ihtimali çok düşüktür.

Prefabrik Havuz Modelleri

Yapı havuz firması tarafından sunulan prefabrik havuz modelleri birçok değişen şekil oluşturmaktadır. Örneğin Rio Barı olarak adlandırılan standart havuzlar veya Riva Kreta olarak adlandırılan daha estetik görünümlü havuzlar tercih edilebilir. Rilax Lago veya Rilax modelleri ile standart tip merdivenli havuzlar uygulanabilir.

Çoklu projelerde yan yana yer alan villalar ve konutlar için özel projeler ile tek tip havuzlar inşa edilebilir. Zemin üstünde yarı kısmı portatif yarı kısmı ise gömülü şekilde deck kaplamalı havuzlar inşa edilebilir. Zodyak tipinde olmak üzere zemin üstünde kullanılabilecek veya yarı gömme şeklinde kullanılabilecek portatif havuzlar veya tamamen zemin üstü portatif havuzlar tercih edilebilir. Çok daha büyük boyutlarda ticari ve sosyal alanlarda prefabrik yapılar kullanılması da seçilebilir.

Prefabrik Havuz Temizliği

Klasik olarak havuz sistemlerinde temizliğin gerçekleştirilmesi için kum filtreleri filtrasyon kullanılması şeklinde yöntem seçilmektedir. Bu sistem prefabrik havuz temizliği için de uygulanmak ile birlikte TSE standartlarında havuz filtrasyon ekipmanları kullanılmaktadır. Ayrıca havuz sistemi kir tutmayan, kendini temizleyen bir yapıya sahip olmakla birlikte özel bir iç kaplama ile üretilmektedir. Yapı Havuz firması, ayrıca temizlik gerçekleştirebilmeniz için ihtiyacınız olan havuz temizliği malzemelerini ve kimyasalları da sunarak hizmet vermektedir.

Temizlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi açısından gündelik olarak kullanılması gereken kimyasallar ve temizlik malzemeleri ile temizlik robotları gibi fırsatları firma üzerinden elde edebilirsiniz. Kompozit yapı ile inşa edilmiş bu prefabrik yapılarda temizlik diğer havuz sistemlerine göre çok daha kolay bir şekilde sağlanabilir. Hatta istenen yapılarda temizliğin gerçekleştirilmesi için farklı filtrasyon sistemleri gibi fırsatlar da sunulmaktadır. Zaten bu yapılar mikroorganizma barındıracak derz veya fayans aralıkları ve boşluklar bulundurmadığı için daha hijyenik bir sonuç oluşturmaktadır. İçme suyu kalitesinde arıtma işlemi sağlandığından dolayı havuz suyunda kimyasal kullanımını da çok az düzeyde gerektirmektedir.

Prefabrik Havuz İzmir

İzmir ve İzmir'in çevre ilçeleri gibi birçok nokta yazlık bölgeler olarak Türkiye'nin dört bir tarafından insanların tercih ettiği noktalardır. Bu nedenle çok küçük arazilerde dahi olsa İzmir'de her geçen gün yazlık konutların ve sitelerin sayısı artış göstermektedir. Bu projelerde daha uygun fiyatlı sonuçlar elde etmek için çoğu zaman havuz inşaatından kaçınılmaktadır. Ancak proje yapısında havuz inşaatı yer almasa da sonradan yapılabilecek prefabrik havuz İzmir uygulamaları ile kolaylıkla havuz fırsatı elde edilebilir.

İzmir'de gerçekleştirilen inşaat projeleri sonrasında Yapı Havuz firması ile görüşme gerçekleştirilerek, prefabrik yapılar için talepte bulunabilirsiniz. Sahip olduğunuz alanın boyutlarına, istediğiniz havuz cephe boyutlarına göre sizde hizmet uygulaması alabilirsiniz. Firma uygun fiyatlar, hızlı sonuç ve pratik bir sistem sayesinde çoğu zaman sadece bir hafta on gün gibi sonuçlar ile uygulama sağlayabilmektedir.

Prefabrik Yüzme Havuzu

Prefabrik yapılardan bahsedilmiş olduğu için birçok kişi süs havuzları ve dekoratif havuzlar olarak düşünse dahi aslında yüzme havuzu imkanları sağlamaktadır. Çünkü Yapı Havuz firması tarafından uygulanan hizmetlerde çok yüksek boyutlarla uygulamalar sağlanmaktadır. Bu sayede elde edilen sonuç bir prefabrik yüzme havuzu oluşturarak, hem çocuklar hem yetişkinler için kullanılabilir bir yapı sağlar.

Yapı Havuz firmasının sunduğu hizmetler ile elde ettiğiniz havuz, temel standartlarda iç ölçülerde 12x6 metre gibi boyutlara kadar ulaşabilir. Derinlik olarak 1,5 metre ve hacim olarak 96 metreküp su ile bu havuzun kullanımı sağlanabilir. Kalite fiyat oranı en yüksek ürün çeşitlerini ortaya çıkarırken, iskelet yapı ile oluşturulan paneller ve H profiller ile pratik montaj oluşturan bu sistemler çok rahat ve güvenli bir şekilde uygulanabilir.