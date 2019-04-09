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Paykasa Nedir?

Paykasa Kart, internet ortamında güvenilir ve hızlı alışveriş hizmeti sunan bir çeşit ödeme sistemidir.

Paykasa Nedir?

Paykasa Kart, internet ortamında güvenilir ve hızlı alışveriş hizmeti sunan bir çeşit ödeme sistemidir.

09 Nisan 2019 Salı 23:42
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Paykasa Nedir?

İnternet üzerinden alışverişin günümüzde git gide riskli hale geldiği düşünüldüğünde Paykasa, kullanıcısının kişisel ve kredi kartı bilgilerine ihtiyaç duymadığı için güvenlik problemlerini ortadan kaldırmaktadır.

Paykasa Kart hizmet alımlarında yalnızca kart ücreti ödenmekte ve kullanıcı tarafından farklı hiçbir ödeme yapılmamaktadır. E-ticaret, online alışveriş, online oyunlar ve uygulama satın alma hizmetlerinde sıkça kullanılan Paykasa Kart, Euro cinsinden hizmet verip €10, €15, €20, 50€, €100, €150, €200, €250 ve 500€, 1000€ seçeneklerini kullanıcılara sunmaktadır.

Paykasa Kart’ın tek kullanımlık bir kart olması ve ilk kullanımdan sonra geçerliliğini yitirmesi kaybolma, çalınma ihtimallerini ortadan kaldırarak ihtiyacınız olan ekstra güvenliği sağlamış olur.

Bizler https://dekakart.com/ olarak resmi paykasa ana bayisi olarak sizlere online destek sağlamaktayız. Deka Kart harici başka sitemiz bulunmamaktadır.

Paykasa, internet üzerinden yapacağınız uygulama, oyun ve kişisel harcamalarınızı kişisel bilgilerinizi paylaşmaya gerek kalmadan gerçekleştirebileceğiniz bir sanal kart çeşididir.

Paykasa Hangi Sitelerde Kullanılabilir?

Paykasa Kartını internet üzerinde on binlerce internet sitesinde eğlenceden giyime, online oyunlardan her türlü kişisel harcamalarınızda güvenle kullanabilirsiniz.

Kredi Kartı Yerine Neden Paykasa Kart Tercih Etmelisiniz?

Paykasa Kart tek kullanımlıktır ve işleminizi gerçekleştirirken sizden kişisel bilgilerinizi isteme ihtiyacı duymaz. Üstelik tek seferlik olması sebebiyle Paykasa Kartınıza harcama yapacağınız kadar miktarı yükleyip, sonrasında unutma ve kaybolma ihtimalleri olmadığı için maddi açıdan bir kayıp yaşanmamaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PaykasaPaykasa Kart
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