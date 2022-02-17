Para Gönder PayFix En hızlı para transferi

Payfix Para Gönderme

Anlık olarak Türk Lirası ve döviz transferi yapmak günümüzde hayatın vazgeçilmez konforu olmuş hatta konfor değil zamandan tasarruf edilerek transferleri bankaya gitmek yerine internet üzerinden güvenli şekilde payfix.com.tr üzerinden gerçekleştirmek bir ihtiyaç olmuştur. Güvenli ulusal veya uluslararası para göndermek zamanın ötesinde bir tık kadar kolay ve rahat yüksek banka masrafları ödemeden anlık transfer gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

Yeni Nesil Para Transferi

Yeni Nesil Para Transferi Yeni nesil para transferi kart veya cüzdana ihtiyaç duymadan güvenli ve kişisel bilgileri koruma kanunu kapsamında bankacılık işlemlerini gerçekleştiren işlemler yer almaktadır. Gün içerisinde işlerin en yoğun olduğu bir anda para ihtiyacını anında karşılamak için hızlı para gönderme 3. şahıslara transfer yapmak sadece birkaç dakikada tamamlamak mümkün olacaktır. Sadece bireysel para yönetmenin yanı sıra kurumsal anlamda şirket bütçesini de hesaplarını kontrol etmek ve transferleri gerçekleştirmek, ödemeleri anında gerçekleştirilmektedir.

Sistem Nasıl Kurulur?

İnternete bağlı olmak sistemin işlemesi için yeterlidir. İster cep telefonundan ister masa üstü veya diz üstü bilgisayarlar üzerinden payfix.com.tr adresine girilerek üye olmak yeterli olacaktır. Kişisel verilerin en üst düzeyde korunan bu platform üzerinden üyelik işlemleri tamamlanması ardından dijital cüzdana sahip olunmaktadır. Türk Lirası transferlerinin yanında yurt dışı para gönder işlemleri ile yurt dışına döviz transfer işlemleri de yapılmaktadır. Dijital cüzdanın en önemli özelliği para çekme ve yatırma gibi işlemler için herhangi bir kart veya nakit ihtiyacı duymadan cep telefonu ile hem harcama yapılabilmekte hem de tüm tasarrufları gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

Kurumsal Dijital Cüzdan Nedir?

Kurumsal Dijital cüzdan şirketinizin nakit varlıklarını anlık olarak takip edilmesini, yapılması gereken ödemeleri anlık olarak tek tuşla gerçekleştirmek harcamaları kontrol altına almak veya müşterilerden beklenen ödemeleri hesaba anında yansıtan bir sistemdir. Ayrıca mobil pos ve sanal pos işlemleri de kurumsal müşterilere tanımlanarak yurt içi para transferi sağlamayı ve satış yapmayı sağlamaktadır. Normal bankacılık prosedürleri gerektirmeden ve sadece sisteme üye olarak yüksek masraflar ödemeden bu sistem üzerinden işlemleri gerçekleştirmek mümkün olacaktır

Para Yükleme

Dijital cüzdanı kartınızı gerçekten kullanır gibi farklı bankalar üzerinden veya payfix.com.tr üzerinden cüzdana para yüklemesi gerçekleştirme ve harcamaları yine fiziksel kart kullanmadan cep telefonu üzerinden harcama yapmak mümkün olacaktır. Bu işlem için sadece cep telefonuna uygulama menüsünden payfix uygulamasını indirmek yeterli olacaktır. Hesap ekstrelerini geriye yönelik tüm kalemleri kontrol etme imkanı olacaktır. Ayrıca bu uygulamaya dahil olan üye işlerinden harcama yapılması halinde kişiye özel kampanya detaylarına site üzerinden kampanya başlığı altında takip etmek mümkün olacaktır.

Destek Bildirimleri

Web sitesi içerisinde çok sık sorulan ve akla takılan sorular ile ilgili destek bildirimleri oluşturulmuş olup bu sayfa içerisinde sıkça sorulan sorulara detaylı şekilde yanıtlar düzenlenmiştir. Bu yanıtlar doğrultusunda tüm ihtiyaç olunan bilgiler aydınlatılmaktır.

Daha fazla hizmet için https://www.payfix.com.tr adresini ziyaret ediniz.