Otomatik Katılım (Otomatik BES) Nedir?

Otomatik Katılım Sistemi Nedir?

Otomatik katılım sistemi, bir diğer adıyla otomatik bes , emeklilikteki yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan, Türkiye’de 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe giren ve aslında yıllardır dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir tasarruf modeli. 45 yaş altı çalışanların, çalıştıkları kurum aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildikleri sisteme Türkiye’de otomatik katılım diyoruz. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı’na bağlı çalışanlar sisteme dahil olurken, Bağkur’lu çalışanlar otomatik katılım kapsamında yer almıyor.

Hangi Kurumlar Otomatik Katılım Sistemine Dahil Olmak Zorunda?

Kurumların çalışan sayısına bağlı olarak kademeli şekilde katıldığı otomatik katılım sisteminde önce 1000 ve üzeri, son olarak da 5-9 arası çalışanı bulunan kurumlar sırayla dahil oldu. 1 Ocak 2019 itibarıyla kademeli geçiş dönemleri tamamlandı. Belirtilen süreler içerisinde çalışanlarını sisteme dahil etmeyen kurumlara idari para cezası uygulanabilecek.

Otomatik Katılım Sistemin Kurumların Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler

Otomatik katılım sisteminde kurumların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri bulunuyor. Çalışanların sisteme dahil edilmesi gereken tarihi tespit etmek, emeklilik şirketini seçmek, emeklilik şirketi ile sözleşme imzalamak, sisteme dahil olacak çalışanlarını emeklilik şirketine bildirmek, çalışanların katkı payını hesaplanmak ve belirlenen günde emeklilik şirketine aktarmak bu yükümlülükleri oluşturur.

Otomatik Katılım Sisteminin Avantajları

Otomatik katılım sisteminin yeterince anlaşılabilmesi ve devamlılık oranının sağlanması için sistemin avantajlarına değinilmesi ve sistemin detaylı bir şekilde açıklanması büyük önem taşıyor:

Bu sistemde ödemeler işveren tarafından yapılıyor. Ödeme yapılacak minimum tutar çalışanın ilgili aya ait prime esas kazancının %3’ü olarak belirlenir. Çalışanlar dilerse bu oranı artırarak daha fazla birikim yapabilirler.

Devlet katkısı, otomatik katılım sisteminde sağlanan en büyük avantajlardan biridir. Yatırılan her katkı payının %25’i oranında devlet katkısı ödenmektedir. Ayrıca sisteme girişi takip eden başlangıç süresinin sonunda 1.000 TL ilave devlet katkısı ve emeklilik hakkının en az 10 yıl süreli gelir sigortası ile düzenli maaş alarak kullanılması durumunda birikimin %5’i oranında ek devlet katkısı ödenmektedir.

Otomatik katılımda giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi gibi kesintiler uygulanmaz.

Otomatik katılım sisteminden ayrılan çalışanlar, 3 sene sonra Hazine ve Maliyet Bakanlığı’nın belirleyeceği esaslar ile tekrar otomatik katılıma dahil edilirler.

Bunların yanı sıra, emeklilik şirketleri ihtiyaçlara yönelik çeşitli ek faydalar sunarak çalışanların otomatik katılım sistemi ile birikim yaparken, bugünkü ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyor.

Anadolu Hayat Emeklilik, otomatik katılım sisteminde işverenlere kolaylık sağlayarak, operasyonel işlemlerini en aza indirgemek için Türkiye’nin önde gelen bordro yazılım firmaları ile entegrasyon sağladı. İşverenler, bordro uygulamaları ile entegrasyon sağlayarak toplu hesap açılışı, güncel durum sorgulama, katkı payı aktarımı ve tahsilat mutabakatı gibi işlemleri kısa süre içerisinde tamamlayabilirler.