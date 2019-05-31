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Ofis İhtiyaçları için En İyi Çözüm

Büyük şehirlerin en prestijli lokasyonlarında yer alan sanal ofis firmaları, kullanıcılarına hazır ofis sistemleri sunar. Bununla birlikte dahili birçok hizmeti de beraberinde getirir.

Ofis İhtiyaçları için En İyi Çözüm

Büyük şehirlerin en prestijli lokasyonlarında yer alan sanal ofis firmaları, kullanıcılarına hazır ofis sistemleri sunar. Bununla birlikte dahili birçok hizmeti de beraberinde getirir.

31 Mayıs 2019 Cuma 11:59
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Ofis İhtiyaçları için En İyi Çözüm

Büyük şehirlerin en prestijli lokasyonlarında yer alan sanal ofis firmaları, kullanıcılarına hazır ofis sistemleri sunar. Bununla birlikte dahili birçok hizmeti de beraberinde getirir. İş sahiplerinin en çok ihtiyaç duydukları çağrı cevaplama, belge ve kargo teslim alma, sekreterlik hizmeti, toplantı odası gibi kriterleri karşılar. Sanal ofis İstanbul gibi ticaret merkezlerinde büyük bir girişimci kitlesi tarafından tercih edilmektedir. Ekonomik fiyatlar ve bol ekstra hizmetlerle avantajlı bir iş kolu olduğunu söyleyebiliriz.

Sanal Ofise Neden İhtiyaç Duyulur?

Fiziksel bir ofise ihtiyaç duymaksızın, müşterilerinize, kamu kurumlarına ve paydaşlarınıza yasal adres sunmanız gerektiğinde sanal ofisler sizin için ideal olabilir. Freelancer çalışanlar, home ofis çalışanlar, sahada çalışanlar ve mobil çalışanlar tarafından popüler çözümler sunar. Sanal ofis fiyatları, sıfırdan bir ofis kurmak için gerekli maliyete göre kıyaslanamayacak derecede düşüktür. Gerçek bir ofis ortamında çalışmalarınızı yürütmek için bir ofis kiralamalı, donanımını tamamlamalı, profesyonel işler için toplantı odası oluşturmalı ve ofis elemanları tutmalısınız. Ancak sanal ofislerde durum bu kadar karmaşık değildir. Yalnızca aylık ödemeniz gereken bir tutardan sorumlu olursunuz. Hizmete dahil olanaklardan olan kablosuz internet bağlantısı, asistan hizmetleri, belirli bir süre kullanım imkanınızın olduğu toplantı odası, sıcak ve soğuk içecekler, çağrı hizmetleri olanakları ofis ücretine dahildir. Böylelikle profesyonel bir iş için gerekli ihtiyaçlara sahip olmuş olursunuz. En ucuz sanal ofis fiyatları sunan Levent Ofis gibi profesyonel firmalar mevcuttur. Bütçenize uygun tercihler yapabilirsiniz.

Sanal Ofis Standart ve Ek Olanaklar

Sanal ofis Levent, Beşiktaş gibi merkezi konumlarda bol alternatifli seçeneklerle sunulmaktadır. Standart olarak sunulan özellikler resmi adres, sınırsız wifi, ikramlar, ücretsiz etkinlikler, belirli süre dilimlerinde toplantı odası kullanımı gibi hizmetlerdir. Ek olanaklar ise daha fazla ortak alan ve toplantı odası kullanım imkanı, ikramlarda ve içeceklerde çeşitlilik gibi artı özellikler sunar. Sanal ofis Beşiktaş, Levent, 4. Levent gibi prestijli yerlerde uygun fiyatlara ofis sahibi olabilirsiniz.

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