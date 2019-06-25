Kurulduğu zamandan itibaren birçok farklı modelle karşımıza çıkan nike markası bayanların aranan spor ayakkabı markası haline geldi.Yaz sıcağında bayanlar ayakları terletmeyecek ve günü rahat atlatmalarına yardımcı olacak yazlık spor ayakkabılar tercih etmekteler. Nike bayan ayakkabı nefes alma özelliğine sahip olduğu için rahatlıkla kullanılabilmektedir.Sağlık açısından da çoğu doktorun önerisi : seçilen ayakkabının ne çok dar ne çok bol olmasıdır.Ayrıca ayak bileğini de rahat ettirmelidir.

Sağlıklı Adımlar İçin Nike Bayan Ayakkabı