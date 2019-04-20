Nargile tütünü operasyonu

İstanbul DHA

11 ilde nargile tütünü kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nargile tütünü kaçakçılığı yapan bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin 11 ildeki adreslerini tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında nargile tütünü kaçakçılığı yaptığı belirtilen 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından gece saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Polis İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Tekirdağ, Adıyaman, Ağrı, Mardin, Van ve Kahramanmaraş'ta 85 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 56 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 25 ton 648 kilo kaçak nargile tütünü, 50 kilo yaprak tütün ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin kaçakçılıkta kullandığı 17 araca da el koydu. 14 firari şüphelinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.