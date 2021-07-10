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Muğla’da 111 işyeri kiraya verilecek

Muğla genelinde 111 işyeri kiraya verilecek

10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:02
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Muğla’da 111 işyeri kiraya verilecek

Muğla genelinde 111 işyeri kiraya verilecek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 111 adet taşınmaz kiraya verilecek. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, işyeri, market, büfe, bilet satış yeri, restoran, terzi, berber vb. nitelikteki işyerleri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan çok amaçlı salonda toplanacak ihale komisyonu huzurunda 29 Temmuz 2021 tarihinde açık teklif usulü ile kiralanacak. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi ise saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

İlana ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
MuğlaIşyeri
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