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Mavinin 50 Tonu

Kanvas tablonun şık görünümü ile duvarlarınızda ahenkli bir renk uyumu yakalayabilirsiniz. Mavinin puslu tonlarını tercih ederek dinginliğin tadını çıkarın.

Mavinin 50 Tonu

Kanvas tablonun şık görünümü ile duvarlarınızda ahenkli bir renk uyumu yakalayabilirsiniz. Mavinin puslu tonlarını tercih ederek dinginliğin tadını çıkarın.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:40
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Mavinin 50 Tonu

En çok vakit geçirmekten keyif aldığımız evlerimizin tasarımı, bizi yansıtıyor. Eğer doğru ve istenilen şekilde dizayn edilirse, huzur bulacağınız ve asla ayrılmak istemeyeceğiniz habitatınızı yaratabilirsiniz. Ev dekorasyonunda mavi ve tonlarının kullanılmasının, psikolojik olarak insanı olumlu yönde etkilediği kanıtlanmıştır. Gökyüzünün ve denizin uçsuz bucaksız mavi tonları ile donatılmış bir evin mutlu edemeyeceği kimse yoktur. Mavinin dinginliği ve huzuru simgelemesi bu yüzdendir.

Mavinin Dinginliğinin Tadını Çıkarın

Renklerle yakalayabileceğiniz enerjiyi göz ardı etmemelisiniz çünkü renkler bilinçaltımızda sandığımızdan çok daha fazla yer ediniyor. Mekanların tasarımı da bu renkler ve doğru ışıklandırmayla şekillenir. Evinizi mavi ile kuşatırken, uyumu ve sadeliği yakalamaya özen göstermelisiniz. Evlerinizdeki gereksiz gördüğünüz eşyaları kaldırarak göz yormayan minimal bir tasarım yakalayabilirsiniz. Örneğin yerdeki halıları kaldırmak ve salonunuzdaki gereksiz biblolardan kurtularak duvarlarınıza şık çerçeveler asmak, evinizdeki ağır havayı yok edecektir. Özellikle birden fazla kanvas tablonun şık görünümü ile duvarlarınızda ahenkli bir renk uyumu yakalayabilirsiniz. Mavinin puslu tonlarını tercih ederek dinginliğin tadını çıkarın.

Turkuaz ve Gold Uyumu

Evinde şık ve klas bir çizgi yakalamak isteyenlere önerebileceğimiz diğer bir renk şüphesiz gold yani altın sarısı oluyor. Gold detaylar ekleyerek turkuaz rengine anlam katabilirsiniz. Abajur, çerçeve ve kitaplık gibi dekorlarda gold rengi tercih etmek, mekana katılabilecek en karakteristik detay olur. Mekanın enerjisini düşürmeden yapılan bu ufak dokunuşlarla, keyifle vakit geçirebileceğiniz bir iç dizayn yaratırken, tarzınızı net bir çizgiyle yansıtabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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Kanvas TablonunKanvas Tabloçerçeve
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