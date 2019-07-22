Mavinin 50 Tonu

En çok vakit geçirmekten keyif aldığımız evlerimizin tasarımı, bizi yansıtıyor. Eğer doğru ve istenilen şekilde dizayn edilirse, huzur bulacağınız ve asla ayrılmak istemeyeceğiniz habitatınızı yaratabilirsiniz. Ev dekorasyonunda mavi ve tonlarının kullanılmasının, psikolojik olarak insanı olumlu yönde etkilediği kanıtlanmıştır. Gökyüzünün ve denizin uçsuz bucaksız mavi tonları ile donatılmış bir evin mutlu edemeyeceği kimse yoktur. Mavinin dinginliği ve huzuru simgelemesi bu yüzdendir.

Mavinin Dinginliğinin Tadını Çıkarın

Renklerle yakalayabileceğiniz enerjiyi göz ardı etmemelisiniz çünkü renkler bilinçaltımızda sandığımızdan çok daha fazla yer ediniyor. Mekanların tasarımı da bu renkler ve doğru ışıklandırmayla şekillenir. Evinizi mavi ile kuşatırken, uyumu ve sadeliği yakalamaya özen göstermelisiniz. Evlerinizdeki gereksiz gördüğünüz eşyaları kaldırarak göz yormayan minimal bir tasarım yakalayabilirsiniz. Örneğin yerdeki halıları kaldırmak ve salonunuzdaki gereksiz biblolardan kurtularak duvarlarınıza şık çerçeveler asmak, evinizdeki ağır havayı yok edecektir. Özellikle birden fazla kanvas tablonun şık görünümü ile duvarlarınızda ahenkli bir renk uyumu yakalayabilirsiniz. Mavinin puslu tonlarını tercih ederek dinginliğin tadını çıkarın.

Turkuaz ve Gold Uyumu