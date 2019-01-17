Maliye Bakanlığından Kaçak Canlı Bahis Siteleri Atağı

Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamalarda, “kaçak bahis çetelerine karşı alınacak yeni önlemleri anlattı. Kimse suç örgütlerine para kazandırmasın!” dedi.

Ankara’ nın Kızılcahamam ilçesinde kaçak iddaa siteleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı, ülke ekonomisinin kanayan yarasına yeni önlemler alacaklarını belirtti. Bakan, ilave düzenlemeler ile 2019 yılında kaçak bahis çetelerine ve illegal canlı iddaa sitelerine yönelik mücadelenin artacağını söyledi. Torba yasada bahis ile ilgili ek düzenlemelerin bulunduğunu belirten Maliye Bakanı, ülke menfaatleri doğrultusunda vergi kaybını azaltacaklarını dile getirdi. Bu doğrultuda kaçak iddaa çeteleri ve Avrupa bahis siteleri ile etkin mücadele kapsamında ellerini korkak alıştırmayacaklarını söyleyen Bakan, kaçak bahis çete üyelerine ve yasadışı iddaa siteleri kullanan kişilere cezai işlemlerin de uygulanacağını söyledi.

İllegal Canlı Bahis Siteleri Hesaplarına El Koyuluyor

Yabancı canlı bahis siteleri ve kaçak iddaa çetelerine yönelik operasyonlarda başarı elde edildiğini söyleyen Maliye Bakanı, sadece polis operasyonları değil teknik ve mali açıdan da operasyonlar gerçekleştireceklerini söyledi. Bakan, “Teknolojinin gereği olan internet gerek faydalı gerekse zararlı içerikler ile dolu. Bunlardan birisi de yabancı iddaa siteleri. Herkesin tek tıkla ulaşabildiği bir sistem ortada. İllegal bir durum olan ve kendisini sanal olarak kaçak bahis oynayabileceğini sanan kişilere birtakım uyarılarımız var. Biz ülke ekonomisine zarar veren bu oluşumlar ile savaş halindeyiz. Bahis oyunları oynamak isteyen kişilerin yasal iddaa siteleri kullanması gerekiyor. Fakat ülke ekonomisine zarar veren bu yapılanmaları seçenlere yasal yaptırımlar uygulayacağız. Kimse ülke menfaatlerine zarar veremez.” dedi. 2019 yılı itibari ile var olan mücadelenin daha da hızlanacağı sinyalini veren Bakan, spor bahislerinden oluşabilecek maddi zararı en aza indirmeye çalışacaklarını belirtti. Konu ile ilgili vatandaşların bilgili olması gerektiğini her fırsatta dile getiren Maliye Bakanı, hiç kimsenin doğrudan veya dolaylı olarak bu tuzağa düşmemesi gerektiğini söyledi. Yasal olarak gösterilen bu yapılanmaların özellikle gençleri ağına düşürdüğünü ve bu şekilde yayılarak devam ettiklerini söyleyen Maliye Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ile koordineli olarak bu bataklığı kurutacağız dedi.

Kaçak Canlı Bahis Siteleri Suç Örgütlerine Para Kazandırıyor

Yabancı iddaa siteleri ve kaçak bahis yapılanmalarının terör örgütlerine finansal destek sağladıklarını dile getiren Maliye Bakanı şunları söyledi. “Yıllardır doğuda mücadele ettiğimiz PKK, Suriye’de sınır güvenliğimiz için yaptığım harekatlarda DAEŞ gibi terör yapılanmalarına finansal desteğin bir kısmını bu illegal iddaa siteleri sağlamakta. Durumun ne denli ciddi olduğunu artık görmeliyiz. Gidip onlarda oynağınız her bahis de askerlerimize kurşun atılıyor. Vatan hainliği yapmayın.” dedi. Kaçak bahis çeteleri hakkında ağır konuşan Bakan, “Kendini bilmez birtakım kişiler bir araya gelip kaçak bahis işleteceklerini sanıyorlar. Bu ülke kartondan değil. Her suçun da bir karşılığı var. Bu kişileri yakalıyoruz, yakalamaya da devam edeceğiz. Kimse ülkenin milli güvenliğini tehlikeye atacak yapılanmalar içerisine giremez.” dedi.

Yabancı İddaa Siteleri Para Transferlerini İzliyoruz

Yabancı iddaa siteleri ile ilgili alınan önlemlere de cevap veren Maliye Bakanı şunları kaydetti. “Avrupa canlı bahis siteleri için de önlemler almaktayız. Bunların başında para transfer ağlarını izlemek geliyor. Konu ile ilgili birçok kuruluş ile koordineli olarak çalışıyoruz. Şüpheli para transferi durumları oluştuğunda teknik takibe başlayarak konuyu çözümlüyoruz.” dedi. Genel para transferi olarak ATM gönderimi ve havale işlemlerini kullandıklarını belirten Bakan, bu tarz işlemlere limitlerin geleceğiniz belirtti. Konu ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile görüştüklerini ve olumlu cevap aldıklarını belirten Maliye Bakanı, kısa süre içerisinde kaçak bahis ve illegal iddaa siteleri para transferlerini büyük ölçüde engelleyeceğiz dedi.

Kripto para ile ilgili gelen takip edilemez sorusuna da Bakan şu şekilde cevap verdi. “Düz mantık ile baktığımızda şifreli para sistemleri olduğu için evet takip edilemez. Ancak 21 ilde yüksek teknolojik sistemleri ile donattığımız Siber Suçlarla Mücadele Ekiplerimiz takip edilebileceğini söylüyorlar. Demek ki bu adamlar bir şey biliyorlar da konuşuyorlar. İnanmayan varsa kripto para ile bahis oynayabilir, kapısına geldiğimizde de takip edildiğine dair cevabı alır.” dedi.