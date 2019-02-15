Limitsiz Hosting, Bulut Sunucu ve Dedicated Server Nedir? Ne işe yarar?

Bu makaleyi okuduğunuz web sitesi, bir sunucu üzerinde çalışmakta ve size sunulmaktadır, temel adı web hosting olan bu hizmeti sitenizin ziyaretçi sayısına göre bulut sunucu veya daha yüksek kapasite için dedicated server üzerinde çalıştırmak mümkündür.

Her web sitesi internete bir sunucu üzerinden yayınlanır ve ziyaretçileri web sitesini çağırdığında dns kayıtlarından sitenin ip adresi tespit edilir ve o sunucudan o site çekilir ve chrome, opera gibi tarayıcınızda görüntülenir. Temel olarak hosting bu işin başlangıcıdır, her site hosting paketleri içerisinde yayınlanamaz, örneğin büyük haber portalları gibi siteler bir den çok sunucu üzerinde, web sunucuları ayrı, veritabanı sunucuları ayrı, statik içerik sunucuları ayrı gibi birden fazla sunucu üzerinde yayınlanmaktadırlar, zira onların trafikleri ve sunucuların kapasiteleri tek başına bir siteyi yayınlamaya yetmeyebilir, işte tam bu noktada bulut sunucu ile işe başlanır ve ardından kapasite yetmediğinde dedicated server hizmeti işin içine girer, böylelikle ziyaretçisi fazla olan siteler birbirinden ayrıştırılır ve müstakil kapasitelere sahip olurlar ve ziyaretçilerine kusursuz bir deneyim sunarlar.

Aynı örneği kendi bilgisayarınızda düşünün, web sitesi ziyaret etmek için basit bir bilgisayar yetebilirken, güncel bir oyunu yüksek kapasiteli bir bilgisayarda oynayabilirsiniz, durum tamamen aynı, farklı olan kısım hosting için sunucu değil hosting firması tercih edersiniz ve eğer güvendiğiniz firma gerçekten bir firma ve iyi altyapısı varsa size yüksek kapasiteli, kaliteli altyapısından servis verecek ve üzmeyecektir, hakeza bulut sunucu ve dedicated sunucu için de durum farklı değil, altyapısı ve tecrübesi iyi büyük firmaları tercih etmeniz her zaman size zaman ve para kazandırır ve stresinizi azaltır, zira siteniz açılmadığında, mailleriniz gelmediğinde veya gitmediğinde kimse stres yaşamak istemez, tam bu noktada da yıllık ödediğiniz ücret devreye giriyor, ofisleri olmayan iki tane sunucu kiralayarak size hosting satmaya çalışan sitelere paranızı ve verilerinizi asla ve asla kaptırmayın, sinir stres sahibi olmayın bunun yanında da prestij kaybı yaşamayın, günümüzde hosting sektörü düzgün regüle edilemediğinden bu olaylar sık sık yaşanmakta.