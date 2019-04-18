Kyani Şikayet Gerçek Mi?

Kyani dünyada ve Türkiye'de Networking Marketing sistemini kullanarak ticaret yapan ürünlerini bu yöntemle pazarlayan bir firmadır. Türkiye'de Networking Marketing yöntemini kullanarak satış yapan birçok firma bulunmaktadır. Ancak buna rağmen Kyani şikayet yazılarına internette rastlanmaktadır. Türkiye'de Networking Marketing uzaktan ürün Pazarlama yöntemi ile e- ticaret şirketi olduğu için İnsanlar buna önyargılı bakmaktadır. Bugün gelinen noktada ürünler tanındıkça ve ürünlerin işlevselliği bilindikçe Kyani şikayet yazı ve yorumları gittikçe azalmaktadır. Kyani ürünleri dünyanın 64 ülkesinde satışı yapılan ve birçok kullanıcı tarafından kullanılan ve olumlu geri dönüşleri olan ürünlerdir. Dolayısıyla bu konuda kendini kanıtlamış bir firmadır. Birçok kullanıcı ürünleri kullanmakta ve ürünler hakkında olumlu geri dönüşleri firmaya bildirmektedir. Böylelikle şunu diyebiliriz ki bu durumda Kyani şikayet asılsızdır. Bu sistem hem para kazandıran hem de insanlara sağlıklı ürünler sunan bir sistemdir. Ürünlerin içeriğinde bulunan koyu renkli sebze ve meyvelerden oluşan vitamin mineral ve antioksidanlar insan sağlığı açısından gerekli ve bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerdir. Bu ürünlerin etkileri uzun araştırmalar sonucunda bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır. Distribütörler aracılığı kullanıcılara ulaştırılan ürünler birçok kronik hastalığın tedavisinde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde son derece etkilidir. Kyani diğer Networking Marketing sistemi ile ticaret yapan firmalar gibi, Türkiye'de Kyani bu sistemi uygulayan firmalar arasındadır. Sistem distribütörlerin kendi altına 3'er distribütör eklenmesiyle gelişiyor. Bu durumda hem ürün kullanımı geniş kullanıcılara ulaşmış oluyor hem de distribütörler kazanç sağlamış oluyor.

Kyani Nedir?

Kyani Türkiye'de sağlık üçgeni adı verilen ürünlerini pazarlayan ve bu ürünleri distribütörler aracılığı ile pazarlayan, kullanıcılara ulaştıran ve birçok insana kendi işini kurma imkânı veren bir firmadır. Ürünlerin içeriğinde bulunan insan sağlığı açısından temel vitamin ve mineraller bilim adamları tarafından araştırılmış konsantre biçimine dönüştürülmüş ve bugün insanlara sunulmuştur. Ürünlerin tamamı Sağlık Bakanlığı onayı ile üretilen ürünlerdir. Kyani dünyanın 64 ülkesinde ürünlerini Networking Marketing sistemi ile pazarlayan bir firmadır. Dünyadaki cirosu Türkiye cirosuna oranla çok daha yüksektir. Türkiye'de hedeflenen ciro yıllık 300 milyon dolardır. Ancak ürünlerin kullanılması ile olumlu geri dönüşler sonucunda ve distribütör sayısını arttırarak bu ciro kısa sürede hedeflenen ciroyu fazlasıyla yakalayacaktır. Bugünkü öngörüler bu durumdadır. Buradan yola çıkarak da Kyani şikayet yazıları asılsızdır diyebiliriz. Sistemin işlemesi son derece basittir. Distribütörlerin en az 3 distribütör bularak ve o distribütörlerin her birinin üçer distribütör bulmasıyla sistem kendi içinde gelişmektedir. Bu durum distribütörleri para kazanmasını sağladığı gibi hem üst hem de alt kadroları geliştirip total bir kazanç sağlamaktadır. Dolayısı ile sistem adil bir biçimde yürütülmektedir.

Kyani Üyelik

Kyani ailesine üye olmakla başlayan süreç, distribütör olarak devam etmektedir. Networking Marketing sisteminin özelliklerinden en önemlisi bu yöntemle ve firmaya üye olarak herkesin kendi işinin sahibi olmasıdır. Çok fazla zaman harcamadan günde 3-4 saat çalışarak bugün ortalama aylık kazancın çok üzerinde kazançlar sağladıkları görülmektedir. Herkesin yapabileceği düzeyde bir iş imkânı sunmaktadır. Ev hanımları, öğrenciler, ister tek iş olarak yapılsın isterse ek iş olarak yapılsın, her iki durum da da yapılabilir kazançlı bir iş durumundadır. Distribütör olmak son derece basittir. Sadece satışları takip edip, kullanıcı sayısını arttırarak veya distribütör sayısını arttırdıkça kazanç o oranda artmaktadır. Bir distribütör en az 3 distribütör ekleyerek sisteme dahil olmaktadır. Distribütörler Kyani ürünlerinin bulunduğu değişik paketlerden bir veya birkaçını satın alarak ürünlerin kullanıcılara ulaştırılmasını sağlamaktadır. Ürünlerin kullanılması sonucunda gelen olumlu ya da olumsuz tepkileri değerlendirerek sisteme distribütör ekleyerek hem ürünlerin tanıtımını yapmış olurlar hem de sisteme yeni distribütörler ekleyerek kazançlarını arttırmış olurlar.

Kyani Ürünleri

Kyani ürünleri, sağlık açısından bilim adamları tarafından, uzun yıllar araştırmalar sonucunda test edilmiş ve üretilmiş ürünlerdir. İnsan vücudunun temel gereksinimleri olan B grubu vitaminleri, K vitamini Omega 3, Kalsiyum, Magnezyum ve antioksidan özelliklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendiren ve birçok hastalıkla mücadele eden ürünlerdir. Var olan hastalıklar üzerinde olumlu etkileri olan, bu hastalıkların gerilediği sağlıklı insanların kullanması durumunda ise vücut direncini arttırdığı görülmektedir. İnsan vücudunun temel taşlarından biri olan, bazal metabolizmayı oluşturan B grubu vitaminlerinin tamamının bulunduğu ürünler insan yaşamı açısından son derece önemli ve koruyucu vitaminlerdir. Kyani ürünleri koyu renkli meyve ve sebzelerden oluşmaktadır. Özellikle yaban mersini, çilek, ahududu ve yeşil renkli sebzeler bu konuda en zengin bitkilerdir.

Kyani Ürünleri Fiyatları

Kyani ürünleri tek tek satılan ürünler değildir. Sağlık üçgeni adı altında farklı ürünlerin bulunduğu paketler distribütörler tarafından satın alınmaktadır. Bu ürünler distribütörler aracılığı ile kullanıcılara hediye edilerek ve satılarak dağıtılmakta, ürünün tanıtılması kullanılması ve kullanılan ürünlerin geri dönüşümlerini beklenmesi ve olumlu dönüşümlerin değerlendirilerek satış ve distribütörlere dönüştürülerek gerçekleştirilmektedir. Ürünleri kullanan İnsanlar genellikle sonuçtan memnun olmaktadır. Bu kişiler ürün kullanımına devam ederek distribütörler den bu ürünü satın almak koşuluyla ya da firmaya distribütör olarak hem ürünleri kullanmayı, hem daha fazla insana ulaştırmayı hem de bu sayede para kazanmayı amaçlayarak sistemin devamlılığını sağlamaktadırlar. Yöntem hem çok basit bir yöntem hem de kısa sürede ürünlerin tanıtım dağıtım ve reklamının da aynı anda yapıldığı bir sistemdir. Dolayısıyla geri dönüşlerin olumlu olması Kyani şikayet hakkındaki yorumları da geçersiz kılmaktadır.

Kyani Para Kazanma

Kyani firmasında para kazanmak son derece basit ve rahattır. Ürünlerin tanıtılması ve kullanılması beraberinde kazancı da getirmektedir. Distribütörlerin ürün kullananları distribütör olarak kaydetmesi sonucunda sistem yatay ve dikey olarak genişlemektedir. En az 3 distribütör olarak sisteme dahil olunmakta, her bir distribütörde 3 er distribütör ekleyerek kazanç planı uygulanmaktadır. Böylelikle hem üst kademedeki kişiler hem de aşağıya eklenen distribütörler kolektif olarak kazancı artırmakta ve para kazanmaktadırlar. Kyani de para kazanmak için çok fazla zaman ve çaba göstermek gerekmez. Günde üç dört saat ayrılarak yapılabilecek bir iştir. Aynı zamanda herkesin rahatlıkla yapabileceği en azından ek bir iştir. Bunun yanı sıra kişi hem kendine ait özel işini yapmış olmakta hem para kazanmakta hem de ticari kariyer kazanmaktadır.

Kyani Kazanç Planı

Kyani de kazanç planı son derece basittir. Kısaca söylemek gerekirse, distribütörlerin çoğalması ile kazanç da o oranda artmaktadır. Bir distribütör en az 3 distribütör ekleyerek sisteme dahil olur, ürünleri kullanmak ve ürünleri kullanabileceğine inandıkları kişilere vererek hem ürünlerin tanıtımı sağlanmakta hem ürünlerin kullanım sonuçları test edilmekte, hem de bu konuda kazanç sağlanmaktadır. Bununla ilgili en doğru ve ayrıntılı bilgi Kyani firması tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim seminerlerinde verilmektedir. Bu seminerlerde kazanç planı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca eğitim seminerlerinde ticari anlamda kişisel gelişim becerileri kazandırılmakta, daha çok kazanmanın püf noktaları anlatılmaktadır. Daha çok insana ulaşma yolları ve sistemin nasıl işlediği, ürün içerikleri ve faydaları anlatılan konular arasındadır. Aynı zamanda Networking Marketing sistemini de ayrıntılı olarak bu seminerlerde öğrenebilirsiniz.