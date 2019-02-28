Kyani sahtekarlığı gerçek mi?

Ürettiği doğal besin takviyeleri ve kozmetik ürünler ile müşterisine oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunan Kyani firması, bugün network marketing alanında yeni nesil bir pazarlamacılık şirketi olarak devleşmiş durumdadır. Ürettiği ürünleri 50’den fazla ülkeye ulaştırmayı başaran ve bunu tamamen yasal yollarla yapan firma, müşterilerine doğal ürün kullanım hakkı tanıdığı gibi birde iş imkanı sunarak, memnuniyeti ikiye katlamaktadır. Hal böyle olunca rakip firmalar karşı atağa geçmiş ve Kyani sahtekar mı şeklinde çeşitli olumsuz başlıklar atarak firmaya karşı olumsuz bir yargı oluşması yönünde eylemlere girişmiştir. Kyani, müşterisine sunduğu her ürünün kendi resmi sayfasında detaylı olarak tanıtımını yapmıştır. Yani içerik, kullanım şekli ve sağladığı yararlar gibi hususlar açık bir dille ifade edilmiştir.

Kyani sahtekar mı?

Satışa sunduğu ürünler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir yan etki barındırmadığı belirlenmiş ama içerdiği doğal besin maddelerinden birine dahi alerjisi olan kişilerin ürünü kullanmaması tavsiye edilmiştir. Buna rağmen ürünü kullanan ve alerji nedeniyle yan etkiyle karşılaşan kişilerin, yaşadığı sıkıntıdan maalesef ki firma sorumlu değildir. Çünkü gerekli tüm uyarıları yaptığından ötürü hukuksal çerçevede firma açısından bir usulsüzlük söz konusu değildir. Bundan ötürü Kyani Ürün Şikayet konusu açmak istiyorsanız, öncelikle haklılık payınızdan emin olmanızı önermekteyiz. Eğer ki, firmadan kaynaklı bir sıkıntı oluşmuş ise firma yetkilileri zaten bu duruma kayıtsız kalmaz ve müşterisinin mağduriyetini gidermeye çalışır. Fakat ürün bazlı herhangi bir problem yaşanması mümkün olmadığı için olumsuz yorum yaparken firmaya cevap hakkı doğduğunu ve hakkını yasal yollarla arayabileceğini bilmeniz gerekir. Ayrıca Kyani Sahtekarlığı rakip firmaların sahte hesap açtığı ve yersiz yorumlar yaptığı da saptanmıştır. Bu nedenle gördüğünüz her yoruma inanmadan evvel araştırmanızı kendiniz yapmalı ve firmanın gerçek müşterilerinin önerilerini ciddiye almalısınız.

Kyani sahtekarlığı gerçek mi?

Ancak bu sayede Kyani markasının ne denli güçlü ve sizlerin yararına ürünler ürettiğini anlayabilirsiniz. Kyani, besin takviyesi ile kozmetik alanda çeşitli ürünler formüle etmiş ve kişilerin vücut sağlıklarını iyileştirme yönünde yardımcı olmak istemiştir. Aldığı olumlu geri dönüşler ile de isteğini yani hedefini gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra en çok Kyani Sahtekarlığı oluşturulan konulardan biri de firmanın sunduğu iş ortaklığıdır. Yani firmadan ürün sipariş edip, üyelik oluşturduğunuzda sizlere müşteri numarası verilmektedir. Bu müşteri numarası ile Kyani Back Office sistemine giriş yapmakta ve iş akışınızı kolaylıkla kontrol edebilmektesiniz. Ne kadar fazla üye yapar ve üyelerinizin de üye yapmasını sağlarsanız, bu bağlamda kazancınız da yüksek olacaktır. İşte tam da şikayetleri oluşturan nokta da burasıdır. Üyeler, üye yapamadığında normal olarak kazanç sağlayamazlar. Bu konu verilen eğitimlerde de net olarak üyelere aktarılmıştır. Ancak buna rağmen kişiler gereksiz yere şikayette bulunmaktadır. Kısacası Kyani firması profesyonel işleyişe sahip bir kuruluştur ve hukuksal açıdan yasalara aykırı herhangi bir adımda bulunmamıştır. Bundan ötürü gönül rahatlığıyla firmadan ürün satın alabilir, dilerseniz iş ortaklığına da gidebilirsiniz.

Kyani sahtekarlığı ve partnerleri hakkında merak edilenler

Kyani sahip olduğu yaban mersini özütü ile sağlık dağıtmaya devam ediyor. Alaska yaban mersini özüyle global çapta ünlenen Kyani vücudunuz için gerekli tüm vitamin ve minerallerin karşılanmasını sağlıyor.

Kyani, adını Alaska’dan alır. Ürünün anlamı ise sonsuz şifadır.. 2005 tarihinde kurulan Kyani 2019 yılına gelindiğinde bir dünya markası olmayı başarabilmiştir. Kyani Nitro, Kyani Sunrise, Kyani Sunset’ten oluşan sağlık üçgeni satılan Kyani gelişmiş ülkelerde sıklıkla tercih edilmektedir. Kyani, Türkiye’de giriş yaparak kullanıcıları ile buluştu. Kyani’nin ülkeye giriş yaptığını öğrenen rakip firmalar hemen kyani sahtekarlığı yazılarını paylaşmaya başladı. Sahte içerikler kullanılarak oluşturulan Kyani sahtekarlık yazılarına göz attığınız zaman Kyan’ni markasını rakiplerini nasıl korkuttuğunu kolayca görebilirsiniz.

Kyani soruşturma var mı?

Artık sağlığınızı geri kazanmak istiyorsanız Knayi ürünlerine hemen göz atabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de dahil olmak üzere bir çok ülkede sağlıksız ve yetersiz beslenmektedir. Bu yetersiz beslenme nedeniyle vücut gerekli vitamin ve mineral desteğini alamamaktadır. Bu da zamanla hastalanmanıza ya da daha kötü sağlık sorunları ile karşılaşmanız neden olur. Kyani ürünleri günlük A,B,C vitaminlerini ve temel mineralleri alabilmenizi sağlıyor. Sağlık Üçgeni konusunda ortaya atılan kyani şikayet içerikleri tamamen sahte yazılardan oluşur. Sahte yazılarda özellikle kyani soruşturma konusu sürekli olarak işlenir.

Kyani yasal mı?

Kyani sağlık paketleri içerisine bir yenisini daha ekledi. Cildiniz için üretilen Kyani Flueresse Yaban Mersini özütü ile kozmetik ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayabiliyor. Kyani Sunrise içerisinde bulunan Alaska Yaban Mersini, vücutta sindiriliyorken, Fleuresse ürünlerinde yer alan yaban mersini özütü, cilde uygulandığında cildinizi yeniliyor. Flueresse ürünlerinde rafine edilmiş Yaban Mersini özütü, kozmetik için hazırlandı. Kyani Fleuresse tamamen doğal ürünlerden bir araya gelmektedir. Kyani Fleuresse; Kyani Flueresse ürünleri daha iyi bir cilt yenileme için kullanılır. Sahip olduğu başarı ise kyani sahtekarlığı içerikleri ile engellenmeye çalışılır. Bu yazıların büyük bir bölümü ise kyani yasal mı? konusu ile ilgilidir. Yazılar dikkatle incelendiği zaman ne Kyani satın almanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Bu Kyani, Dünya’nın dört bir tarafına başarılı besin takviyeleri sunmaya devam ediyor. Kyani markası değerli kılan şey ise tamamen doğal olmasıdır. Flueresse cilt Bakımı konusunda sizlere en iyi desteği sunar. Ayrıca Kyani ürünlerinin tamamı içerisinde İsviçre Uttwiler elmasının kök hücre özütünü içerir. Bu özüt kök hücrelerin aktivite ve antioksidan potansiyellerini uyaran bir elementtir. Cilt üzerinde bulunan kök hücreler, cildin dönüşümü ve cildi gençleştirmesinden sorumludur. Yaşlandığımı zaman cilt yenileme hızımız azalmaya başlar. bu noktada cilde kök hücre özütü eklemek cildin tekrar yenilenmesine yardımcı olur. Kyani Fleuresse kök hücrelerine, doğal olarak sürdürmek için gerekli desteği sunar. Bu da cildinizin yıllar boyunca sağlıklı kalmasını sağlar.