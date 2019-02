Kyani Dolandırıcılığı Hakkında

Yeni nesil para kazanma yöntemini sizlerle bir araya getiren Kyani marketing sistemi üzerinden yepyeni bir avantaj sunuyor.

Kyani ürünlerini hem uygun fiyata satın almak hem de satmak için firmanın network ağına katılabilirsiniz. Network Marketing hizmeti 1966 yılından beri uygulanmaktadır. Bu sistemin temel amacı ise tüketim ağının oluşturularak daha kullanıcıyla bir araya gelmektir. Dünya’da sağlık sektörü katlanarak büyümeye devam ediyor. Kyani bu sektör içerisinde yerini alarak hizmetlerini sürdürüyor. Kyani ilk 5 yılında yarım milyar dolarlık firma olmayı başarmıştır. Kyani ticaretinde insan doğasına aykırı ürünler yer almaz. Kyani ürünlerini satın alırken kyani dolandırıcılığı yapanlardan uzak durmak için orijinal ürünlerden destek alabilirsiniz.

Kyani Kapatıldı Mı?

Alaska yaban mersini temelli üretilen Kyani farklı sağlık paketleri üzerinden hizmet veriyor. Kyani kapatıldı mı diye düşünenler mevcut. Kyani sağlıklı hayatın parçası olmak için dünyanın her noktasında milyonlarca kişiye ürünlerinin satışını yapıyor. Kyani, network üzerinde çalıştığınız zaman kazançlarınız her Perşembe günü yatırılır. Kyani’de tüm gelirleriniz vergiye tabidir. Bu nedenle kyani dolandırıcılığı yapılmadan tamamen yasal yollarla hizmet verilir. Kyani stok bulunmuyor. Türkiye pazarında 57 milyon dolarlık bir alt yapı çalışmasıyla hizmet veren e-ticaret sisteminden sizde kolayca para kazanabilirsiniz. Satış yaptığınız zaman faturayı Kyani keser ve ürünü müşteriye gönderir. Böylece günün her saati para kazanabilirsiniz. Günümüzde kyani mağdurlarının sayısı hızla artış göstermiştir. Bu mağdurların tamamı sahte ürün kullanan kişilerden oluşur.

Network marketing sistemi sizlere kolayca şekilde para kazanmanıza yardımcı oluyor. Kyani dolandırıcılık tamamen bir hayal olmaktan öteye gidemiyor. Vergilendirme ve tahsilat gibi işlerle uğraşmaya gerek kalmadan sadece reklam kitinizi satın alarak hemen tanıtım yapabilirsiniz. Network satış müşterilerinizi kyani dolandırıcılık yapan firmalardan da uzak tutar. Network Marketing üzerinden sizde Kyani ürünlerinizi kolayca satabilirsiniz. Network marketing sektörü dünya da en çok kullanılan pazarlama ağıdır. Orijinal Kyani ürünlerini satın alarak sizde sağlıklı bir hayat sürdürebilirsiniz.

Kyani Yasal Mı?

Ürün konusunda istek ve dileklerinizi kyani dolandırıcılık üzerinden firmaya belirtebilir ve gerekli desteği alabilirsiniz. Kyani, sahip olduğu cirosunun %60'ını distribütörlerine dağıtan bir firmadır. Kendi işini kurmanıza yardımcı olan Kyani sağlık ürünlerini tüm dünyaya ulaştırmaya devam ediyor. Kataloglar dolusu ürün yerine 3+1 paketle sektörde bulunan Kyani, gıda takviyesi ürünlerinin %85'inin network marketing üzerinden satıyor. Müşterilerle görüşen Kyani network sistemini daha da geliştirmeyi başarmış ve bu alanda en başarılı firmalardan bir tanesi olmayı başarmıştır. Network üzerinde yaptığı yeni kuralları ile sektörü tekrardan şekillendirerek yeni nesil pazarlama sistemini kurmuştur. Knayi sıfır risk ile network hizmetini sizlere sunuyor. Sizde network satışı üzerinden kyani dolandırıcılık problemlerinden tamamen uzak durabilirsiniz. Dünyanın her noktasına sağlık satan Knayi ürünleri ile tanışmak ve satışını yapmak için hemen firma ile iletişime geçebilirsiniz.

Kyani Soruşturma Durumu Var Mı?

Kyani ürünleri dünyanın dört bir yanında kullanılan sağlıklı besin takviyeleridir. Kyani Alaska yaban mersini özüyle kullanıcılarına şifa dağıtmaya devam ediyor.

Kyani, ismini Alaska’da sonsuz şifa anlamına gelen bir bölgeden alır. 2005 tarihinde kurulan Kyani Dr. Abbas Qutab başkanlığında dünyanın dört bir yanına sağlık dağıtıyor. Kyani Nitro, Kyani Sunrise, Kyani Sunset’ten bir araya gelen sağlık üçgeni ile yepyeni bir hayata merhaba diyebilirsiniz. Sağlık sektöründe gelişmiş ülkelerde sıklıkla tercih edilen Kyani, Türkiye’de giriş yaptı. Özellikle online platformlarda okuduğunuz yazılar kyani dolandırıcılığı işinden para kazanmaya çalışanların içeriklerinden bir araya gelmektedir. Kyani ürünlerini satın alırken Kyani dolandırıcılık sorunu ile karşılaşmamak için orijinal ürünleri tercih etmelisiniz.

Kyani Ürünleri Sağlık Bakanlığı

Sizde yeterli ve sağlıklı bir şekilde beslendiğinizi düşünmüyorsanız Knayi ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Amerika’da yapılan araştırmalar Amerikan vatandaşlarının %70'inden daha fazlasının sağlıksız beslendiğini açıklamıştır. A,B,C vitaminleri ve temel mineralleri ihtiyaçları kadar tüketmeyen insanlar sağlık sorunları ile karşılaşır. Türkiye’de yapılan araştırmalar da sorunun bu bölgede de aynı olduğunu göstermiştir. İhtiyacımız olan vitamin ve mineralleri besin takviyeleri üzerinden almamız gerekir. Kyäni Sağlık Üçgeni ürünleri günlük ihtiyacınız olan A,B,C vitaminlerini ve temel minerallerini sunabiliyor. Sağlık Üçgeni konusunda ortaya atılan kyani şikayet yazıları ile gündem oluşturulmaya çalışıyor. Özellikle kyani dolandırıcılık adı altında yazılan içeriklerin tamamı asılsız iddiaları içerisinde barındırıyor.

Kyani Sunrise Ürünü Var Mı?

Kyani Sunrise elmasının kök hücre özütünü içerisinde bulundurur. Cilt bakımında kullanılan içerikler son derece önemlidir. Kyani sunrise tamamen doğal ürünlerden bir araya gelir.

Kyani sunrise;

Cilt yapısına uygundur.

İçerisinde paraben bulunmaz.

Petrol ürünlerinden arındırılmıştır.

Mineral ya desteği yoktur.

Sülfat bulundurmaz.

Fitalat ve Triklosan içermez.

Hayvansal ürünler bulunmaz.

Süt ürünleri yoktur.

Glütensizdir.

Sentetik boyalar kullanılmamıştır.

Kyani Flueresse ürünleri daha iyi bir cilt yenileme için yüksek konsantrasyonda üretilmiştir. Kyani cilt ürünleri adı altında kyani sahtekarlığı yapan merdiven altı işletmeler bulunur. Bu işletmeler nedeniyle internet üzerinden kyani mağdurlarının sayısı artmıştır. Bu nedenle Kyani satın alırken orijinal ürün almaya dikkat etmeniz gerekir. Yıllarca süren araştırmalardan sonra Kyani, Dünya’nın dört bir tarafına başarılı besin takviyeleri sunuyor. Sağlığınızı korumak için Kyani markasının sağlık üçgeni ile günü mutlu bir şekilde geçirebilirsiniz. Alaska evlerimize sağlık getiriyor. Sizde doğal özlerle bir araya gelen Kayni ürünlerini satın alarak vitamin ve mineral desteğini kolayca elde edebilirsiniz.

Kyani ürünleri vücuda alınması gereken temel maddeleri doğal yollar üzerinden elde etmenize yardımcı olur. Kyani ürünleri olan Nitro, Sunrise ve Sunset paketleri ile sizlerin karşısına çıkıyor. Sağlık üçgeni paketleri özellikle başlangıç seviyesinde bulunan insanlara mükemmel şekilde sağlık desteği sunuyor. Kaybettiğiniz sağlıksız yılları yeniden geri kazanmak için Kyani ürünlerini inceleyebilir ve ihtiyacınız olan paketi satın alabilirsiniz.