Köpek eğitmeni köpeklerin toplum içerisinde yaşamasını sağlamak amacı ile çeşitli eğitimler veren kişilere verilen isimdir. Bunun yanında köpeklerin bazı alanlarda görev alması için de bu kişiler köpeklere eğitim verir. Köpeklere; itaat, tuvalet, sosyalleşme, şahıs ya da bir alanın korunması gibi eğitimler verilebilir.

Köpeklerin eğitimine mümkün olan en kısa sürede başlamak son derece önemli bir konudur. Köpekler doğduktan sonra yaklaşık 6 ile 8 haftalık olduktan sonra eğitimlere başlanmalıdır. Yavru köpeklerin algıları daha açık olduğu için öğrenmeye de daha açıktırlar. Bu nedenle köpek eğitimlerinin yavruluk döneminde başlaması önemli bir konudur. Yavruluk döneminde köpeklere sosyalleşme gibi çeşitli eğitimler rahatlıkla verilebilir. Köpekler 18 aylık oldukları zaman da koruma eğitimi gibi eğitimlere başlanabilir.

Köpeklere Verilen Eğitimler Nelerdir?

Köpek eğitmeni, köpeklere çeşitli eğitimleri rahat bir şekilde verebilir. Köpeklere ilk aşamada sosyalleşme, tuvalet, itaat eğitimleri verilebilir. Bu eğitimler özel bir sorunu olmayan tüm köpeklere rahat bir şekilde verilebilir. Köpek eğitimi verecek kişilerin köpekler ile alakalı bilgili olması ve deneyimli olması son derece önemli bir konudur.

Bazı köpek ırkları farklı eğitimler de alabilir. Bu eğitimler arama kurtarma, Show, alan koruma, aktör köpek, şahıs koruma, narkotik köpeği şeklindedir. Köpeklerin bu tarz özel eğitimler alabilmesi için zihinsel, fiziksel ve karakter özellikleri açısından yeterli olması gereklidir. Yani karakteri bakımından itaat etmeyi sevmeyen bir köpeğin arama kurtarma köpeği olarak eğitilmesi mümkün değildir.

Kimler Köpek Eğitmeni Olabilir?

Köpek eğitmeni olmak için kişilerin çeşitli eğitimler ve bu eğitimlere bağlı olarak da çeşitli sertifikalar almış olması gerekir. köpek oteli sahipleri eğitimi kendileri de vermek isteyebilir. Bunun yanında köpek sahipleri profesyonel eğitmenlerden de bu hizmeti alabilirler.

Eğer köpek sahiplerinin köpek eğitimi ile alakalı bilgisi yoksa o zaman bu konuda profesyonellerden hizmet alması son derece önemli bir konudur. Köpek eğitmenleri sahip oldukları deneyim, tecrübe ve ekipman sayesinde tüm köpeklerin eğitimini rahat bir şekilde üstlenebilirler. Kalıcı ve bunun yanında başarılı bir köpek eğitimi isteyenler de köpek merkezlerine giderek profesyonel eğitmenler ile anlaşabilirler.

Köpek Eğitimlerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Köpek eğitmeni köpeklerin eğitimi sırasında çeşitli konulara dikkat etmelidir. Köpek eğitimine başlanırken öncelikle köpeklerin özelliklerine dikkat edilmeli ve buna uygun olarak eğitim programı oluşturulmalıdır. Köpeğin özelliklerinin belirlenmesi için köpeklere karakter analizi yapılması gerekir. Bu işlemin ardından köpeklerin karakterine uygun program hazırlanır.

Köpeklere eğitimleri boyunca hiçbir zaman şiddet uygulanmaması önemli bir konudur. Köpeklere eğitimde her zaman ilgi gösterilmeli ve şefkatle yaklaşılmalıdır. Fakat köpekler bir yanlış yaptığı zaman ihmalkâr olmamak da son derece önemli bir konudur. Köpekler bir yanlış yaptığı zaman ikaz edilmesi gerekir. Köpeklerin eğitimleri esnasında köpeğin sıkılması durumunda eğitime bir süre ara verilmeli ve köpeğin bu sürede başka şeyler ile ilgilenmesine izin verilmelidir. Bu kısa aranın ardından köpeğin yeniden eğitime yönlendirilmesi gerekir.

Köpek Eğitmeni Görevleri Nelerdir?

Köpek eğitmeni sorumluluk sahibi olmalıdır. Bunun yanında köpek eğitmenlerinin çeşitli görevleri de bulunur.

Köpek eğitimine başlamadan önce köpeğin sahibinin isteklerinin göz önünde bulundurulması

Köpeğe temel itaat eğitimleri vererek köpeğin sahibinin sözünü dinlemesinin sağlanması

Köpeğe ileri yavru köpek eğitimi vererek köpeklerin tasmasız da dolaşabilmesinin sağlanması, bunun yanında köpeğin çeşitli komutlara uymasının sağlanması

Çeşitli ödül araçları ile köpeğin motivasyonunun sağlanması

Tuvalet eğitimi bulunmayan köpeklere tuvalet eğitimi verilmesi gibi görevleri bulunur.

Köpek eğitimi ile ilgili kurumumuzdan ve uzman eğitmenlerimizden hizmet alabilirsiniz.