Karadeniz Makina 2019 Yılında İhracata Odaklanacak

Otuz yıldan bugüne hafif tip İnşaat makinaları ve Jeneratör sektöründe faaliyet gösteren Karadeniz Makina 2019 yılında ihracatını artırıp büyümeyi hedefliyor.

Ümraniye İmes Sanayi Sitesindeki satış ofisinde hizmet veren Karadeniz Makina; satış öncesi ve sonrası müşteri odaklı çözümler üreterek sektördeki lider konumundan dolayı üzerine düşen sorumluluğu genç ,dinamik kadrosuyla eksiksiz yerine getirmek için çalışıyor.

ISO 9001:2000 Kalite Güvence Sistemi, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, Avrupa Standardı Uygunluk CE Sertifikası ve TSE Hizmet yeterlilik belgelerine sahip Karadeniz Makina günümüz şartlarına uygun esnek üretim sistemi ile her türlü müşteri talebi en hızlı şekilde karşılayabiliyor.

Ürünlerini karadenizmakina.com adresinde yer alan sitesinde online olarak satan Karadeniz Makina’nın web sitesinde; beton vibratör , asfalt beton kesme makinası, inşaat vinçleri, asfalt beton bıçakları, perdah makinaları, jeneratörler yer almakta.