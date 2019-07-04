İşletmeler İçin Doğa Dostu Bir Filo Yönetimi Mümkün Mü?

Yöneticiler için şirketlerinin sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır. Bu konu hakkında Nielsen tarafından düzenlenen bir anket sonucuna göre katılımcıların üçte ikisi, sürdürülebilir bir markadan gelen bir ürün için daha fazla ödeme yapacaklarını belirtmiştir.

EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı), 2017 yılında yaptığı bir araştırma sonucunda ülkelerde meydana gelen sera gazı emisyonlarının %28'inin taşımacılık sektörü tarafından oluşturulduğunu tespit etti. Bu, filo yöneticileri arasındaki rekabette bir fark yaratmak için büyük bir fırsat. Eğer doğa dostu bir filonuz varsa şirketiniz daha sürdürülebilir olur, filo yöneticileri arasındaki rekabette öne geçme fırsatınız olur. Ayrıca bunun dışında filonuzu daha yeşil, doğa dostu hale getirmek işletmeniz için uzun vadede tasarruf etmenizi sağlayacaktır. İşletmeniz için bir araç takip sistemi tercihinde bulunarak doğa dostu bir filo yönetimi için ilk adımı atabilirsiniz.

Düzenli Araç Bakımı, Doğa Dostu Bir Filonun Anahtarıdır.

Filo yöneticileri, araçlarını her daim yolda tutmak için baskı altındadır. Ancak oluşabilecek küçük bir aksama, aracın karbon ayak izinde gözle görülür bir etkiye sahip olabilir. Bu blogumuzda filonuzu doğa dostu hale getirmeniz amacıyla aracınıza uygulamanız gereken hızlı bakım ipuçlarını sizin için derledik.

Araçlarınızın Hava Filtrelerini Düzenli Olarak Değiştirin.

Hava filtreleri değişimi, daha iyi gaz ölçümü elde etmek ve emisyonları azaltmak için kolay ve ucuz bir yoldur.

Lastiklerinizi Doğru Basınçta Tutun.

Lastiklerinizin uygun basınçta kalması, yuvarlanma direncini azaltacak ve bu durum aracınıza kilometre tasarrufu sağlayacaktır.

Klima Bakımlarınızı Yaptırın.

Aracınızın klima sistemlerini her yıl kontrol edin ve bakım yaptırmayı ihmal etmeyin. Ayrıca aracınızın termostatları ve radyatör kapaklarına dikkat edin. Doğa dostu bir filo atılacak daha birçok adım var, ancak bunlar başlamak için harika bir yol.

Doğa Dostu Bir Filoya Sahip Olmak İçin Araç Takip Sistemi Kullanın.

Araç takip sistemi çözümleri, filoların daha az yakıt kullanmasına ve emisyonlarını azaltmasına yardımcı olur. Araç takip sistemi kullandıktan sonra zamandan, yakıttan ve emisyonlardan tasarruf edecek ve daha verimli rotalar bulacaksınız.

Ayrıca, sürücülerinizi daha iyi alışkanlıklar edinmeye ve sorumluluk üstlenmeye teşvik edebilirsiniz. Araç takip sistemi, yakıt tüketimini azaltmakta ve kural dışı sert hızlanma konusunda da filo yöneticilerine veri sağlamaktadır. Filo çapında rekabeti arttırmak ve sürücüleri teşvik etmek açısından en başarılı uygulamaları gösteren sürücüleri ödüllendirebilirsiniz.

İşletme Araçlarınızı İşinizle Entegre Ederek Kullanın.

Doğru iş için doğru aracı kullanmak her zaman önemlidir. Örneğin, işletmenize ait bir kamyonet herhangi bir işin niteliği için iyi olabilir ancak kamyonet kullanımı çevre için uygun olmayabilir. Araçlarınızın işinizle eşleştiğinden emin olmak için kuruluşunuzun araç kullanımını değerlendirin.

Eski araçlar? Yaşlanan araçlar ile doğa dostu bir filoya sahip olmak çok zor. Bunları hibrit veya tamamen elektrikli taşıtlarla değiştirmek finansal olarak mantıklı olabilir.

Araç takip sistemi, aşırı kullanılmış ya da nadiren kullanılan araçları tespit ederek işletme verimliliğinizi arttırmanıza yardımcı olacaktır. Filo yöneticileri araç takip sistemi sayesinde ayrıca araçları değiştirmelerine veya işletmelerinden çıkarmalarına yardımcı olacak verilere sahip olacaktır. Bu, daha verimli bir filo anlamına gelecektir.

İnsanlara Çevre Dostu Olduğunuzu Gösterin.

Doğa dostu bir filo, işletmenize finansal açıdan fayda sağlarken, müşterilerinize de çevresel iyileştirmeler yapma konusunda hevesli ve kararlı olduğunuzu gösterecektir. En önemlisi insanlara ve müşterilerinize çevreye duyarlı ve iyi niyetli olduğunuzu göstermenin harika bir yoludur.

Sonuç;

Doğa söz konusu olduğunda araçları konusunda üzerine düşeni yapmak herkesin görevidir. Doğa dostu bir çevre sağlayabilmek için blogumuzda yapmanız gerekenleri listeledik. Daha yeşil bir çevre sağlamak, bir sosyal sorumluluk olmanın yanında aynı zamanda daha verimli bir filo yönetim sistemi sağlayacağından dolayı işletme sahipleri tarafından da sorumluluk olarak üstlenilmelidir.

Satko; araç takip sistemleri dışında, motosiklet takip, soğuk zincir takip, yakıt takip, durak takip, dijital takograf, filo yönetim sistemleri ve entegre çözümler olmak üzere birçok konuda yaşadığınız sorunlar için çözümler geliştirmektedir.