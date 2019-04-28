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İhtiyaç Kredisi Hesaplama

İhtiyaç kredisi hesaplaması yapmak için kredi hesaplama, karşılaştırma ve başvuru olanağı sunan online platformlardan yararlanabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Hesaplama

İhtiyaç kredisi hesaplaması yapmak için kredi hesaplama, karşılaştırma ve başvuru olanağı sunan online platformlardan yararlanabilirsiniz.

28 Nisan 2019 Pazar 14:20
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İhtiyaç Kredisi Hesaplama

Acil nakit ihtiyaçlarınız için başvurabileceğiniz en kestirme yöntem bankaların sunduğu ihtiyaç kredileri. Bireysel tüketici kredisi olarak da adlandırılan bu krediler nakit ihtiyacınızı giderebilir, borcunuzu 60 aya kadar vadelendirebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için öncelikle hesaplama yapmanızı tavsiye ederiz. Hesaplama yaparak farklı bankaların kredi ürünlerini görebilir ve karşılaştırma yaparak sizin için en uygun ihtiyaç kredisi seçeneğine kolayca ulaşabilirsiniz. İhtiyaç kredisi hesaplaması yapmak için Hangikredi.com kredi hesaplama, karşılaştırma ve başvuru olanağı sunan online platformlardan yararlanabilirsiniz. Bu tarz sitelerin hesaplama araçlarını kullanarak dilediğiniz vade ve tutar için güncel faiz oranları ile hesaplama yaparak aylık taksit tutarının ve toplam ödemenin ne kadar olacağını öğrenebilirsiniz.

Kredi hesaplamanızı yaparken ihtiyaç kredisi faiz oranları 2019 güncel verilerini dikkate almanız gerekir. Bu nedenle hesaplama yapacağınız siteyi seçerken bilgilerinin güncelliğinden emin olmanızda fayda var.

Bankalar İhtiyaç Kredisi Verirken Nelere Dikkat Ediyor?

Bankalardan ihtiyaç kredisi alabilmek için bazı şartlar var. Banka kredileri için öncelikle 18 yaşından büyük olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Bu iki şartı sağlıyorsanız kredi ile ilgili diğer değişken şartlara bakalım. Bankalara kredi başvurusu yapabilmek için belgelenebilir geliriniz olmalıdır. Bankanın belgelenebilir gelir şartı araması, vereceği borcun geri ödeneceğinden emin olmak istemesinden kaynaklanır. Yine aynı sebeple başvuru sahibinin sigortalı bir çalışan olması beklenir. Sigorta ayrıca süre şartı aranır. Bankadan bankaya değişebilmekle birlikte girişi en az üç ay önce yapılmış olup hala devam etmekte olan sigortanız olması beklenir.

Bankaların kredi verirken en üstünde durduğu kriter ise kredi notu. Kredi notu, Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutulan ve sizin finansal geçmişinize göre şekillenen sayısal bir değer. Ödemekte olduğunuz tüm krediler, tüm kredi ve kredi kartı borçlarınız, kredi ve kredi kartı ödemelerindeki gecikmeler, borcunuzdan dolayı düştüğünüz yasal takipler vb. kredi notunuzun oluşmasını sağlar. 0 ile 1900 arasında değişen bir değer olan kredi notunda, notunuz ne kadar yüksekse kredi alma ihtimaliniz de o kadar yüksek oluyor.

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bankalar genelde ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için farklı bir faiz oranı alt sınırı belirliyorlar. Kredi notunuzun belli bir seviyede olması durumunda bankadan o faiz oranıyla kredi alabiliyorsunuz ancak kredi notunuza göre banka size farklı faiz oranı teklifi ile gelebiliyor. Kimi bankada ise böyle bir uygulama yok; kredi notunuz kaç olursa olsun bankanın belirttiği tabela faiz oranından yararlanarak kredinizi alabiliyorsunuz.

Garanti ihtiyaç kredisi ve Denizbank ihtiyaç kredisi gibi ürünler her daim avantajlı faiz oranı ve avantajlı koşullar sunan ürünler arasında. Faiz oranı ödeyeceğiniz geri ödeme tutarını doğrudan etkilese de bankanın sunduğu dosya masrafı, kredi tahsis ücreti, sigorta gibi diğer özelliklere de dikkat etmenizde ve sizin için en avantajlı olacak bankayı seçmenizde fayda var.

Kredi veren bankalar ve faiz oranları için https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi adresine tıklamanız yeterlidir.

İhtiyaç Kredisinde Cayma Hakkı Var Mı?

Kredi başvurusu yaptınız ama fikriniz değişti. Cayma hakkınız olup olmadığını merak ediyorsunuz. Cevap: Evet, var! Burada iki ayrı durum söz konusu. Eğer kredi başvurusu yapıp krediniz henüz onaylanmadan başvurunuzu iptal etmek isterseniz direkt banka ile görüşmenizi ve başvurunuzun iptalini talep etmenizi tavsiye ederiz. Böyle bir durumda başvurunuz hiç değerlendirmeye alınmayacaktır ve onaylanmaması halinde kredi notunuzun düşmesi gibi olumsuz bir sonuca da neden olmayacaktır.

İkinci durum başvurunuz onaylandıktan sonraki cayma hakkı. Kredi başvurusu yaptınız, başvurunuz onaylandı, almak istediğiniz kredi tutarı hesabınıza yattı. Hala cayma hakkınız var. Bankayla sözleşme imzaladığınız onaylanmış krediniz için yasal olarak size tanınan cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu haktan yararlanabilmek için kredi sözleşmesini imzaladıktan sonra itiraz etmek için 14 gününüz var.

14 gün içinde cayma hakkınızı kullanarak hiçbir masraf ödemeden kredini iptal ettirebilirsiniz. Cayma hakkınızı kullandığınızda, aldığınız anapara ve o güne kadar işleyen faizi 30 gün içinde bankaya ödemeniz gerekir.

Cayma hakkını kaçırdınız ama yine de aylarca kredi borcu ödemek istemiyorsanız yani aldığınız krediyi kullanmaktan vazgeçtiyseniz banka ile görüşerek krediniz için erken kapama isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda bankadan bankaya değişiklik gösterebilse de erken kapama cezası ödemeniz gerekebilir. Bu detayı bankanızla görüşmenizi tavsiye ederiz.

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