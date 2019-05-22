Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075
Ersan Yıkıl'la Gürledi
Ersan Yıkıl'la Gürledi
Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor
Della Miles Hayranlarıyla Buluşuyor
‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde
‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay...
Aladdin Filmi Vizyonda
Aladdin Filmi Vizyonda
Beykoz'da araçlar mahsur kaldı
Son Dakika
Beykoz'da araçlar mahsur kaldı

Havalandırma Filtreleri

Endüstriyel alanlarda ortaya çıkan, toz, duman ve koku havalandırma sisteminin emme özelliği ile ortamdan alınmakta ve bu filtre sistemi içerisinde tutulmaktadır.

Havalandırma Filtreleri

Endüstriyel alanlarda ortaya çıkan, toz, duman ve koku havalandırma sisteminin emme özelliği ile ortamdan alınmakta ve bu filtre sistemi içerisinde tutulmaktadır.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:00
9 Okunma
Havalandırma Filtreleri

İzmir merkezli olarak 1950 yılında kurulduktan sonra, çatı, oluk ve sıhhi tesisat işleri yapmak amacıyla kurulan firma günümüzde tüm sac ürünlerinin kullanıldığı havalandırma ve çalışma alanları imalatını yapıyorlar. Çalışma ortamının sağlıklı duruma getirilebilmesi için havalandırma sistemleri sayesinde ortamdaki tozlar emilir. Bu tozların ortama tekrar çıkmaması ve çevreye zarar vermemesi için firmanız geliştirdiği jet pulse filtre sistemleri içerisinde tutuluyor. Endüstriyel alanlarda ortaya çıkan, toz, duman ve koku havalandırma sisteminin emme özelliği ile ortamdan alınmakta ve bu filtre sistemi içerisinde tutulmaktadır.

Filtre Sistemleri

Firma kullanım alanlarına ve oluşabilecek toz miktarı, duman ve koku durumu analizlerini yaparak, ortamın daha sağlıklı olmasını sağlayacak filtre türlerinin üretilmesi sağlanmaktadır. Endüstriyel alanlarda kullanılan filtre türleri arasında, yüksek basınçlı filtreler, sulu filtreler, silo üstü filtreler, kartuş filtrele, treme filtre gibi farklı özelliklere sahip filtre çeşitlerinin üretimesi ve montajının yapılması sağlanmaktadır. Havalandırma sistemi kademeli olarak çalışmaktadır. Ortamdaki tozun emilmesi, filtreden geçirilmesi, kartuş ya da torba filtrede tutulması ve temiz hava aspiratörü sayesinde dışarı atılması şeklinde bir işlemden geçirilmektedir. Jet pulse filtre ürünlerini kullanım yerlerine, montaj ve nakliye durumlarına göre farklı modüllerde ölçülendirilebilmektedir.

Kullanım Alanları

Tüm ürünlerini kullanım alanlarının durumuna göre uzman mühendisleri tarafından tasarlanmakta ve üretilmektedir. Filtre kullanım alanları olarak, kaynak duman emiş sistemi için, CNC havalandırma, silo üzeri havalandırma, konveyör bant döküş noktaları emiş sistemi, mikser besleme sistemleri, pnomatik nakil sistemleri, metal kumlama kabinleri, işleme tezgahları gibi olanlar için filtre üretimi yapılmaktadır. Kullanım alanlarını çeşitlendirmek ve tüm çalışma alanlarına göre farklı modüllerin geliştirilmesi firma tarafından mümkündür.

Teknik Bilgi

Endüstriyel alanda başarılı bir işlem yapmak istiyorsanız, yaptığınız işlemler ile ilgili yeterli teknik bilgiye sahip olmalısınız. Firma uzman mühendislerini kullanarak en iyi ürünleri, en kaliteli malzemeler kullanarak üretilmektedir. Sağlıklı bir çalışma ortamı için kurulan havalandırma sistemlerinin en önemli parçası olan jet filtre hakkında bilgi sahibi olmak, hangi amaçla kullanıldığını öğrenmek ve işlemler hakkında daha fazla bilgi alabilmek için www.nursac.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.05.2019 04:06
Anahtar Kelimeler:
Havalandırma SistemiHavalandırma SistemleriJet PulseJet FiltreJet Pulse FiltreJet Pulse Filtre Sistemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dik duruş aparatı nedir? Faydaları ve Zararları
Dik duruş aparatı nedir? Faydaları ve Zararları
En Keyifli Yolculuk Rotaları
En Keyifli Yolculuk Rotaları
Kesintisiz Canlı Radyo Dinleme Keyfi
Kesintisiz Canlı Radyo Dinleme Keyfi
Beylikdüzü Temizlik Şirketi ile Ev Temizlik Hizmetleri
Beylikdüzü Temizlik Şirketi ile Ev Temizlik Hizmetleri
Furkan Korkmaz İlk Single'ını Çıkardı
Furkan Korkmaz İlk Single'ını Çıkardı
Sektöründe Genç ve Tecrübeli Bir Firma
Sektöründe Genç ve Tecrübeli Bir Firma
Böcek İlaçlama İstanbul
Böcek İlaçlama İstanbul
Sivas Haberler Ve En Güncel Konular
Sivas Haberler Ve En Güncel Konular
Gezi Rehberi
Gezi Rehberi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans