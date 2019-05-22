Havalandırma Filtreleri

İzmir merkezli olarak 1950 yılında kurulduktan sonra, çatı, oluk ve sıhhi tesisat işleri yapmak amacıyla kurulan firma günümüzde tüm sac ürünlerinin kullanıldığı havalandırma ve çalışma alanları imalatını yapıyorlar. Çalışma ortamının sağlıklı duruma getirilebilmesi için havalandırma sistemleri sayesinde ortamdaki tozlar emilir. Bu tozların ortama tekrar çıkmaması ve çevreye zarar vermemesi için firmanız geliştirdiği jet pulse filtre sistemleri içerisinde tutuluyor. Endüstriyel alanlarda ortaya çıkan, toz, duman ve koku havalandırma sisteminin emme özelliği ile ortamdan alınmakta ve bu filtre sistemi içerisinde tutulmaktadır.

Filtre Sistemleri

Firma kullanım alanlarına ve oluşabilecek toz miktarı, duman ve koku durumu analizlerini yaparak, ortamın daha sağlıklı olmasını sağlayacak filtre türlerinin üretilmesi sağlanmaktadır. Endüstriyel alanlarda kullanılan filtre türleri arasında, yüksek basınçlı filtreler, sulu filtreler, silo üstü filtreler, kartuş filtrele, treme filtre gibi farklı özelliklere sahip filtre çeşitlerinin üretimesi ve montajının yapılması sağlanmaktadır. Havalandırma sistemi kademeli olarak çalışmaktadır. Ortamdaki tozun emilmesi, filtreden geçirilmesi, kartuş ya da torba filtrede tutulması ve temiz hava aspiratörü sayesinde dışarı atılması şeklinde bir işlemden geçirilmektedir. Jet pulse filtre ürünlerini kullanım yerlerine, montaj ve nakliye durumlarına göre farklı modüllerde ölçülendirilebilmektedir.

Kullanım Alanları

Tüm ürünlerini kullanım alanlarının durumuna göre uzman mühendisleri tarafından tasarlanmakta ve üretilmektedir. Filtre kullanım alanları olarak, kaynak duman emiş sistemi için, CNC havalandırma, silo üzeri havalandırma, konveyör bant döküş noktaları emiş sistemi, mikser besleme sistemleri, pnomatik nakil sistemleri, metal kumlama kabinleri, işleme tezgahları gibi olanlar için filtre üretimi yapılmaktadır. Kullanım alanlarını çeşitlendirmek ve tüm çalışma alanlarına göre farklı modüllerin geliştirilmesi firma tarafından mümkündür.

Teknik Bilgi

Endüstriyel alanda başarılı bir işlem yapmak istiyorsanız, yaptığınız işlemler ile ilgili yeterli teknik bilgiye sahip olmalısınız. Firma uzman mühendislerini kullanarak en iyi ürünleri, en kaliteli malzemeler kullanarak üretilmektedir. Sağlıklı bir çalışma ortamı için kurulan havalandırma sistemlerinin en önemli parçası olan jet filtre hakkında bilgi sahibi olmak, hangi amaçla kullanıldığını öğrenmek ve işlemler hakkında daha fazla bilgi alabilmek için www.nursac.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.