Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
809.18
DOLAR
13.57
STERLİN
18.35
EURO
15.37
Tunikten Gelen Şıklığa Hazır mısınız?
Tunikten Gelen Şıklığa Hazır mısınız?
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden Yararlanın
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden...
Evinizde MyLamp ile Göz Alıcı Alanlar Oluşturun
Evinizde MyLamp ile Göz Alıcı...
Girişim Destek: İşinizi Büyütmenin En Profesyonel Yolu
Girişim Destek: İşinizi Büyütmenin En...
Motormarketim ile Motosiklet Bakımını Zamanında Yapın
Motormarketim ile Motosiklet Bakımını Zamanında...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Estetik Trendlerine Bakış

14 Şubat 2022 Pazartesi 12:37
Estetik Trendlerine Bakış

Meme formunun olduğu halden farklı bir hale kavuşturulması meme estetiği olarak adlandırılır. Meme dikleştirme estetiği, meme estetiğine dahil olan bir uygulamadır. Genellikle sarkık meme yapısına sahip kadınlar tarafından tercih edilir. Yapılan işlemler sonrasında meme, çok daha dik bir görünüm sergilemektedir. Memede sarkıklığa neden olan doku çeşitli yöntemlerle alınır. Böylelikle memenin istenilen görünüme ulaşması sağlanır.

Bu Estetiği Kimler Yaptırabilir?

Son zamanların en çok dikkat çeken uygulamalarından biri olan meme dikleştirme estetiği, meme estetiği kapsamında değerlendirilen bir uygulamadır. Memenin boyu ya da mevcut görünümünden rahatsızlık duyan kadınlar, meme dikleştirme uygulamasına başvurabilmektedir. Genellikle hem ruhsal hem de fiziksel açıdan sağlıklı olan kadınlarda meme dikleştirme uygulaması yapılmaktadır.

Meme dokusunun fazla olmadığı ve meme başının meme alt kıvrımının hizasında ve aşağısında bulunan meme yapısında uygulama belirli işlem basamakları dahilinde yapılır. Meme dikleştirmede ilgili bölgeye kesi atılmaktadır. Bu kesilerde farklı yöntemler kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Milano Klinik tarafından da gerçekleştirilen uygulamada kullanılan kesi yöntemleri şu şekildedir:

·        Meme başı çevresi-ters t iz

·        Meme başı çevresi

·        Meme başı çevresi-kıvrıma doğru dikine iz

Belirtilen kesi yöntemleri dahilinde uygulama yapılmaktadır. Genellikle uygulama 2 saat süren uygulama sonrasında bir süre işlemin yapıldığı bölgede iz kalır. Fakat zamanla izde azalma meydana geldiğini ifade etmek mümkündür.

Bu İşlem Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme estetiği, meme kısmında daha dik bir form elde etmek isteyen kadınların tercih ettiği bir yöntemdir. Belirli aşamalara sahip olan uygulama, meme formunun değişmesini sağlar. Uygulamaya genel anestezi yapılarak başlanır. Cerrahi müdahale kapsamında, meme başları daha önceden planlanan kısımlara alınır.

Bu durum, meme dokusunun şekillendirilmesini de sağlar. Genellikle büyük memeden doku alınır, küçük memelere ise silikon protez konularak işlem gerçekleştirilir. Daha sonra gerekmesi durumunda bölgeden fazla deri alınarak uygulama tamamlanır. Belirtilen aşamaların her biri, uygulamada başarı için oldukça önemlidir.

Dolayısıyla çok titiz bir şekilde çalışma sergilenmesi gerekmektedir. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte kişi, daha dik bir form elde etmiş meme yapısına kavuşmuş olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Estetik Trendlerine Bakış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunikten Gelen Şıklığa Hazır mısınız?
Tunikten Gelen Şıklığa Hazır mısınız?
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden Yararlanın
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden Yararlanın
Evinizde MyLamp ile Göz Alıcı Alanlar Oluşturun
Evinizde MyLamp ile Göz Alıcı Alanlar Oluşturun
Girişim Destek: İşinizi Büyütmenin En Profesyonel Yolu
Girişim Destek: İşinizi Büyütmenin En Profesyonel Yolu
Motormarketim ile Motosiklet Bakımını Zamanında Yapın
Motormarketim ile Motosiklet Bakımını Zamanında Yapın
Büyük Beden Kadın Giyim Ürünlerinde Luokk Ayrıcalığı
Büyük Beden Kadın Giyim Ürünlerinde Luokk Ayrıcalığı
Levidor: Sizin için Size Özel Tasarımların Adresi
Levidor: Sizin için Size Özel Tasarımların Adresi
Benzersiz Tasarımlarıyla Göz Alıcı Gözlük Modelleri Optik Avm’de
Benzersiz Tasarımlarıyla Göz Alıcı Gözlük Modelleri Optik Avm’de
OoAutos: İş Ortakları ve Bireysel Kullanıcılar için Profesyonel Çözümler
OoAutos: İş Ortakları ve Bireysel Kullanıcılar için Profesyonel Çözümler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma