Estetik Trendlerine Bakış

Meme formunun olduğu halden farklı bir hale kavuşturulması meme estetiği olarak adlandırılır. Meme dikleştirme estetiği, meme estetiğine dahil olan bir uygulamadır. Genellikle sarkık meme yapısına sahip kadınlar tarafından tercih edilir. Yapılan işlemler sonrasında meme, çok daha dik bir görünüm sergilemektedir. Memede sarkıklığa neden olan doku çeşitli yöntemlerle alınır. Böylelikle memenin istenilen görünüme ulaşması sağlanır.

Bu Estetiği Kimler Yaptırabilir?

Son zamanların en çok dikkat çeken uygulamalarından biri olan meme dikleştirme estetiği, meme estetiği kapsamında değerlendirilen bir uygulamadır. Memenin boyu ya da mevcut görünümünden rahatsızlık duyan kadınlar, meme dikleştirme uygulamasına başvurabilmektedir. Genellikle hem ruhsal hem de fiziksel açıdan sağlıklı olan kadınlarda meme dikleştirme uygulaması yapılmaktadır.

Meme dokusunun fazla olmadığı ve meme başının meme alt kıvrımının hizasında ve aşağısında bulunan meme yapısında uygulama belirli işlem basamakları dahilinde yapılır. Meme dikleştirmede ilgili bölgeye kesi atılmaktadır. Bu kesilerde farklı yöntemler kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Milano Klinik tarafından da gerçekleştirilen uygulamada kullanılan kesi yöntemleri şu şekildedir:

· Meme başı çevresi-ters t iz

· Meme başı çevresi

· Meme başı çevresi-kıvrıma doğru dikine iz

Belirtilen kesi yöntemleri dahilinde uygulama yapılmaktadır. Genellikle uygulama 2 saat süren uygulama sonrasında bir süre işlemin yapıldığı bölgede iz kalır. Fakat zamanla izde azalma meydana geldiğini ifade etmek mümkündür.

Bu İşlem Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme estetiği, meme kısmında daha dik bir form elde etmek isteyen kadınların tercih ettiği bir yöntemdir. Belirli aşamalara sahip olan uygulama, meme formunun değişmesini sağlar. Uygulamaya genel anestezi yapılarak başlanır. Cerrahi müdahale kapsamında, meme başları daha önceden planlanan kısımlara alınır.

Bu durum, meme dokusunun şekillendirilmesini de sağlar. Genellikle büyük memeden doku alınır, küçük memelere ise silikon protez konularak işlem gerçekleştirilir. Daha sonra gerekmesi durumunda bölgeden fazla deri alınarak uygulama tamamlanır. Belirtilen aşamaların her biri, uygulamada başarı için oldukça önemlidir.

Dolayısıyla çok titiz bir şekilde çalışma sergilenmesi gerekmektedir. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte kişi, daha dik bir form elde etmiş meme yapısına kavuşmuş olacaktır.