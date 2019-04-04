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Estetik ameliyat sonrası depresyonuyla nasıl başa çıkarım?

Estetik operasyonları yaptırdıktan sonra hayal ettiğiniz yüze, güzel bacaklara, yağsız bir karın ve bele, küçültülmüş, dikleştirilmiş memelere kavuşabilirsiniz. Ancak iyileşme süreci depresyona sebep olabilir.

Estetik ameliyat sonrası depresyonuyla nasıl başa çıkarım?

Estetik operasyonları yaptırdıktan sonra hayal ettiğiniz yüze, güzel bacaklara, yağsız bir karın ve bele, küçültülmüş, dikleştirilmiş memelere kavuşabilirsiniz. Ancak iyileşme süreci depresyona sebep olabilir.

04 Nisan 2019 Perşembe 10:34
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Estetik ameliyat sonrası depresyonuyla nasıl başa çıkarım?

Este Aura Estetik Merkezi’nden Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, ameliyat sonrası sürecinin daha kolay atlatılması konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

“Yanınızda güçlü bir destek sistemi bulunduğundan emin olun. Eşler, kardeşler, ebeveynler, yetişkin çocuklar ve arkadaşlar iyileşme sürecinde son derece değerli yardım sağlayabilirler. Sevilen kişilerden biri daha önce bir plastik cerrahi ameliyatı olduysa, daha da çok yardımı dokunacaktır. Endişe ve duygularınızı onunla paylaşın. Bu konuda yalnız olmadığınızıbilmek son derece rahatlatacaktır.

Bir plan yapın. Ameliyata gitmeden önce kendinize “iyileşme yeri” hazırlayın. Son olarak ihtiyacınız olan her şeyin uzanma mesafesinde olmasını sağlayın: kitaplar ve dergiler, sağlıklı atıştırmalıklar, soğuk su için sürahi, telefon, televizyon ve kumandası, sıcak terlikler, değiştirmek için rahat kıyafetler. Banyoya yakın olması iyi olacaktır.

Cerrahın verdiği talimatlara uyun. Doktor tarafından verilen ilaçları aldığınızdan emin olun ve o size söyleyene kadar zorlayıcı faaliyetlerle uğraşmayın.

Kendinizi yormayın. Süper kahraman olmaya çalışmayın. Bu, sizi sevenlerin dize bakması gereken bir zaman dilimidir, başka bir şey değil. Hazır olmadan işe geri dönmeyin. Cerrah bir iki gün daha dinlenmenizi tavsiye ederse, işten dört gün izin isteyin.

İyileşme sürecinde sabırlı olun. Hala şişlik, morluk ve dikişler varken sonuçlar hakkında bir karara varmayın.

Olabildiğince iyi beslenin. İlk birve ikinci gün iştahınız pek iyi olmayabilir. Yemeye hazır olduğunuzda kendinizi şımartın ve en az, en besleyici yiyeceklerle vücudunuzun iyileşmesine yardımcı olun (bu sadece iyileşme sürecini hızlandırmakla kalmaz, zihinsel ve duygusal durumunuzu iyileştiren bir ortam da sağlar). Bol bol su için ve kalan zamanda dinlenin.

En az üç hafta alkolden uzak durun.

Sorularınız için cerrahı arayın. Cerrahınız sadece ameliyatın fiziksel komplikasyonları için değil sonraki duygusal değişimler için de eğitilmiştir. Sizde olup bitenleri anlayıp konuşarak yardımcı olabilir. Cerrah, kullandığınız ilaçların, duygusal durumunuza olumsuz etkisi olduğuna kanaat getirirse reçetede değişiklik yoluna gidebilir. Dahası, gerekirse ameliyat sonrası depresyonla başa çıkacak niteliklere sahip bir ruh sağlığı uzmanına sizi yönlendirebilir.”

Önce Vatan Gazetesi

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Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete UğurluEstetik CerrahOp. Dr. Alper Mete UğurluAlper Mete UğurluEste Aura Estetik Merkezi
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