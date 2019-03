İhtiyaç kredisinde en uygun seçenekler araştırmalı, mümkünse en az taksit ödemesi sunan bankalar tercih edilmelidir. Kredi başvuru yaparken her bankanın kendine özgü bir kredi faiz oranı vardır. Bunu bilen tüketiciler, aralarında uygun koşullarda ve düşük oranlarda faizle kredi veren bankayı araştırmamadır. Özellikle ihtiyaç kredisinin hayatın her anında kullanılabilecek bir kredi türü olduğu unutulmamalıdır. Aslıda acil durumlar için en doğru yöntem para biriktirmektir ancak günümüz gerçeklerindeki ekonomik şartlarda ara biriktirmenin ne kadar zor olduğu bilinmektedir. Bu nedenle insanlar, eğitim, sağlık, tatil harcamalarının yanı sıra konut ve taşıt alımlarında da kredi seçeneğini devreye sokmaktadır. Hangi konu ile ilgili olursa olsun kredi başvurusu yapılırken bankanın faiz koşulları detaylıca incelenmelidir.

En Uygun Kredi Veren Bankalar Hangileri?

Banka her zaman uygun şartlarda ihtiyaç kredisi ya da konut kredisi ile taşıt kredisi vermemektedir. Ayrıca bankaların kredi faiz oranları da ekonomik verilerle birlikte değişmektedir. Bu nedenle bir hafta düşük faizli kredi veren bir bankanın ertesi hafta kredi faiz oranlarını yükselttiği görülebilmektedir. Standart bir bankanın belirlenmesi ve ihtiyaç halinde sadece o bankaya kredi başvurusu yapılması gerçekçi bir yöntem değildir. Her banka krediler için her zaman uygun koşullar yaratmamaktadır. Her bankanın kredi için rekabete girmediği bilinmelidir. TEB’in yoğunlaştığı alan girişimciliktir ve bu nedenle kredi rekabetine pek ender girmektedir. Kredi kampanyası düzenlediğinde ise özel bir stratejinin belirlendiği göz önünde bulundurulmalıdır. Garanti, İş Bankası, QNB Finansbank ve Akbank, zaman zaman kredi promosyonları uygulamaktadır. Odeabank, Fibabanka, HSBC ve ING Bank gibi özel bankalar da kampanya düzenlemektedir.

En Uygun İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar