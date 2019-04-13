En İyi Bornova İngilizce Kursu Seçeneği; ADEYK

Artık Bornova’da Bornova İngilizce Kursu aramanıza hiç gerek kalmadı. Çünkü her geçen gün yenilenen ve modernize edilen eğitim sistemi ile Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları, sizlere en yüksek verimi sağlama amacını taşımaktadır. Bornova İngilizce Kursu arayışlarınızda en kaliteli, en sosyal ve en kalıcı eğitim sistemi ile gözünüze çarpacak olan ve felsefesinin temeline her zaman öğrencinin aldığı verimi koyan Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları, İngilizce eğitiminde açık ara en kaliteli kurs olma özelliğini koruyor.

Yabancı dil öğrenme sürecinin ne kadar hassas bir süreç olduğunun Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları olarak farkındayız. Bundan dolayı bu süreçte gerek eğitmenlerimiz, gerek çok sayıda aktivitede öğrencilerimize destek olacak dil öğretmenlerimiz dil eğitimi konusunda özel olarak bilgilendirilmiştir. Hem alanında uzman, hem de alanında tecrübeli çok sayıda eğitmen personelimiz ile eğitmen başına düşen öğrenci miktarını en aza indirerek, bireysel olarak destek alma şansınızı en yüksek seviyeye çıkarıyoruz. Şimdi dilerseniz onlarca Bornova İngilizce Kursu arasında en çok da öğrencilere verdiği ayrıcalıklar ile kendini ayıran Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursu’nun ayrıcalıklarından beraber bahsedelim.

Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kurslarında Öğrencilerin Pek Çok Hakkı Var!

Bornova İngilizce Kursu Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları’nda öğrenciler pek çok hakka sahip. Bu hakları dilerseniz sırası ile beraber inceleyelim.

Sınırsız Telafi Avantajı: Bu avantaj sayesinde kaçırdığınız dersleri kurumumuzun belirlediği gün ve saat dahilinde telafi etme şansınız olacak. Bu sayede tek bir dersi bile kaçırmadan oldukça sağlam bir şekilde dil öğrenme süreciniz ilerleyecek.

Bu avantaj sayesinde kaçırdığınız dersleri kurumumuzun belirlediği gün ve saat dahilinde telafi etme şansınız olacak. Bu sayede tek bir dersi bile kaçırmadan oldukça sağlam bir şekilde dil öğrenme süreciniz ilerleyecek. Yaşam Boyu Eğitim Garantisi: Bu avantaj sayesinde bir kere buradan eğitim aldığınız takdirde, kurumumuzun dil öğrenmeyi destekleme amacı ile düzenlediği çok sayıda sosyal aktiviteden yaşamınız boyunca faydalanmaya devam edebileceksiniz.

Bu avantaj sayesinde bir kere buradan eğitim aldığınız takdirde, kurumumuzun dil öğrenmeyi destekleme amacı ile düzenlediği çok sayıda sosyal aktiviteden yaşamınız boyunca faydalanmaya devam edebileceksiniz. Kur Dondurma Şansı: Bu avantaj sayesinde herhangi bir kararınız ya da başınıza gelen kötü bir durum sebebi ile kursa gelmeye ara vermek zorunda kalırsanız, 3 ay boyunca kursa devam etme şansınız saklı olacaktır.

Bu avantaj sayesinde herhangi bir kararınız ya da başınıza gelen kötü bir durum sebebi ile kursa gelmeye ara vermek zorunda kalırsanız, 3 ay boyunca kursa devam etme şansınız saklı olacaktır. İkinci Yabancı Dile Yüzde 80 İndirim: Öğreneceğiniz ikinci yabancı dilde normal ücretin yalnızca yüzde 20sini ödersiniz.

Öğreneceğiniz ikinci yabancı dilde normal ücretin yalnızca yüzde 20sini ödersiniz. Ücretsiz Kur Tekrarı: Ücretsiz kur tekrarı sayesinde yüksek oranda devamsızlık yapmadığınız takdirde sizin en doğal hakkınız olarak kurumumuzda sunulacak! Bu sayede dieldiğiniz seviyeye ulaşmanızı garantiliyoruz!

Ücretsiz kur tekrarı sayesinde yüksek oranda devamsızlık yapmadığınız takdirde sizin en doğal hakkınız olarak kurumumuzda sunulacak! Bu sayede dieldiğiniz seviyeye ulaşmanızı garantiliyoruz! %100 Konuşma Garantisi: Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları olarak ana amacımız eğitimini verdiğimiz dilin gerçekten öğrenilmiş ve kullanılabiliyor olduğunu görmek. Bundan dolayı konuşma garantisi veriyoruz.

Görüşmek için Bornova İngilizce Kursu şubemize sizleri bekliyoruz.