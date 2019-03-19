En Güvenilir Kurye Firması

Kapsamlı işlerin çoğu zaman farklı noktalarda etkileşim içerisinde olmaları gerekebilmektedir. Özellikle iş sektöründe birden farklı alanların bir araya getirilerek entegre halinde sunulduğu durumlarda 2 yada daha fazla firma arasındaki iletimi, eşya ve dosya gönderimini saatler içerisinde gerçekleştiren motorlu kuryeler, olmazsa olmaz hizmetler arasında bulunmaktadır. Bazen ihale dosyasında unutulan bir belge sın anda kaçırılacak önemli bir anlaşmaya neden olabilirken, acil kuryeler sayesinde istenen eksik belge tamda zamanında ihale evrakları içerisindeki yerini alabilir. Bazen unutulan ev yada ofis anahtarları sizleri çıkılmaz bir duruma sokarken, yine moto kurye personellerimiz sayesinde tüm kapılar sadece dakikalar içerisinde yeniden size açılmaya başlar.

Moto Kurye'de Kalite Zamanı

Bu ve bunun gibi daha pek çok sayıda verebileceğim örnek, motorlu kurye hizmetinin ne kadar da hayati bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Acil gönderiler için kargoya göre çok daha hızlı bir teslimat gerçekleştirirken aynı gün hatta aynı saat içerisinde istenen paket istenen adres bilgisi üzerinde teslim edilebilir.

Ayrıca kurye hizmetleri sayesinde size özel bir taşıma hizmeti de sunulmaktadır. Sizi özel hissettirecek bu hizmet için İstanbul’un bir başından diğer başına durmadan ilerleyebiliriz.

Profesyonel Kurye Paket Taşımacılığı

Donanımlı araçlarımız, eğitimli ve işinde uzmanlaşmış ekiplerimiz ile ilimizi en iyi şekilde yürütmekteyiz İstanbul’un en çok tercih edilen kurumsal kurye firması olabilmemizdeki en büyük etken, işimize vermiş olduğumuz değerden geçmektedir.

Sizin gönderileriniz, acil durum paketleriniz büyük bir itina ile teslim alınmaktadır. Kurumsallığımız gereği teslimat öncesinde ve teslimat sorasında tüm işlemler makbuz ile kayır altına alınmaktadır. Hiçbir şekilde taşıma sırasında paketlerinizin kaybolma durumu, hasar görmesi vb. olumsuzlukların hiç biri İstanbul Exspress Kurye firmamız bünyesinde yaşanmayacak sorunlardandır.

İstanbul'un En İyi Kurye Firması

Bakımlar aksatılmadan düzenli olarak yapılmakta olan kurye araç ve ekipmanlarımız her mevsim koşullarına uygun olarak tercih edilmektedir. İşinize özel çözümler sunan bir çözüm ortağınız olarak her daim yanı başınızda sizlerden gelecek talepleri beklemekteyiz. Alınan talepleri anında yerine getirebilmek adına en uzman personellerce, en donanımlı araçlarda ve doğru istikamet üzerinde yola çıkılmaktadır.

Bu sayede taahhüt edilen süreler içerisinde motorlu kurye ekiplerimiz görevlerini tamamlayabilmektedirler. Memnun müşterileri kazanmak için cana başla sizler için çalışmaktayız.