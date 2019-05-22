Dik duruş aparatı nedir? Faydaları ve Zararları

Duruş bozukluklarının giderilmesine yardımcı olan dik duruş aparatı aynı zamanda bu durum nedeniyle meydana gelen sırt ağrılarının ve birtakım rahatsızlıkların giderilmesine destek olan bir korse modelidir.

Dik duruş aparatı nedir?

Günümüzde birçok kişi sırt ağrılarından şikayetçi olmaktadır. Sırt ağrılarının meydana gelmesine birçok neden bulunmaktadır. Ağır birşey kaldırmak, yanlış hareket, kamburluk ya da skolyoz gibi hastalıklar bel ve sırtta ağrıya neden olmaktadır. Yanlış duruş genel olarak bahsetmiş olduğumuz hastalıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Kamburluk önleyici olarak bilinen dik duruş aparatı omurgada meydana gelen eğriliklerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanında bel ve sırt bölgesinde meydana gelen ağrıların azalmasına yardımcı olmaktadır. Eğik duruşun düzeltilmesine destek olmaktadır. Sırt ağrısı çeken ve kamburluk problemi yaşayan insanlar bu korselerden yardım alabilmektedir. Yapısındaki manyetik balenler ağrıların hafiflemesi konusunda destek olmaktadır. Bu balenler korsenin daha esnek hale gelmesini de sağlamaktadır.

Dik Duruş Aparatının Faydaları Nelerdir?

Kamburluk önlemeye yardımcı olan dik duruş korseleri gündelik hayatta daha rahat hareket etmenizi sağlamaktadır. Belinizi zorlayabilecek hareketler uygularken herhangi bir ağrı ya da hasar oluşmaması için sırta güçlü bir şekilde destek olmaktadır. Esnek yapısı ve yumuşak dokusu sayesinde vücudu rahatsız etmemektedir. Gün içerisinde daha rahat hareket etmeye yardımcı olan sırt korsesi, kasların doğru şekilde hareket etmesini ve güçlenmesini de sağlayabilmektedir. Sırt bölgesinde bulunan kasların kontrollü bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Sırt ağrılarının hafiflemesine katkı sağlayan bu aparatlar aynı zamanda duruş bozukluğu nedeniyle omurgada meydana gelen eğimin de düzelmesine yardımcı olmaktadır.

Dik Duruş Aparatının Zararları Nelerdir?

Dik duruş korselerinin herhangi bir yan etkisi ya da vücuda bir zararı bulunmamaktadır. Burada önemli olan bu aparatların ne tür problemler için kullanıldığıdır. Eğer ki ileri derecede bir duruş bozukluğu nedeniyle meydana gelen hastalıklardan birine sahipseniz o zaman kullanım daha farklı olabilmektedir. Bu korseler genel olarak kamburluk eğilimini önlemek ve düşük dereceleri düzeltmek için tercih edilmektedir. Bunun yanında cerrahi bir duruş bozukluğu ameliyatı sonrasında kasların güçlenmesi ve eski haline kavuşması için tercih edilmektedir. Zararları bulunmayan bu korselerin faydaları oldukça fazladır.

Dik Duruş Aparatı Nasıl Kullanılır? Nasıl Takılır?