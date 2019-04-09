Çelik dolaplar ile ofisinizde güvende olun

Gerek ofis ortamında gerek fabrika şartlarında güven ile saklanması gereken eşyalarımız, malzemelerimiz ve belgelerimiz mevcuttur. Elbette bu eşyaların, malzemelerin saklanabileceği bir çok çeşitli seçenekler mevcuttur. Fakat fiyat ve dayanıklılık açısından çelik dolaplar ofisinizde saklayacağınız eşyaların en ideal ve uygun olan seçeneği konumundadır. Fabrika ortamında personellerin eşyalarını, giysilerini sakladıkları çelik soyunma dolapları, ofis ve büro ortamında gizli belgelerin, evrakların saklanabildiği çelik dosya dolapları, atölye ortamında takımların, ekipmanlarının saklanabildiği çelik malzeme dolapları gibi bir çok daha örnek verilmektedir. İş ortamını derleyen, toparlayan çözümlerin başında gelen metal dolap modelleri günümüzde uygun fiyatları ve dayanıklı bir yapıya sahip olması sebebiyle, en çok tercih edilen ofis mobilyası konumundadır.

, belirtildiği üzere personellerin, çalışanların değerli eşyalarını ve elbiselerini saklayabildiği, kilitli metal dolaplardır. Elbise askı yerleri mevcut olup ,kilit mekanizmasına sahiptir. Genellikle soyunma dolaplarında asma kilit mekanizması yaygın olarak kullanılmaktadır. Asma kilit asarak, çelik dolapların kapıları kilitlenmektedir ve güvenle personeller işlerinin başına dönebilmektedir. Daha güvenli çalışma ortamının sağlanması için öncelikle işçi ve çalışanların güvenlik önlemleri alınmak zorundadır. Alınmadığı takdirde uygun çalışma ortamı maalesef sağlanmamış olacaktır ve işçinin verimliliği de düşecektir.

Metal dosya dolabı da yukarıda belirttiğimiz gibi , ofislerde yoğunlukla tercih edilmektedir fakat atölye ortamında da malzemelerin saklanması amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Ofis ortamındaki gizli belgelerin ve evrakların güvenle saklanabilmesi için, kilitli çelik dosya dolabı ihtiyacı söz konusudur. Bu ürünlerde anahtarlı kilit mekanizması mevcuttur. Fakat metal soyunma dolabı modellerinde ise asma kilit sistemli yonca kilit sistemi mevcuttur. Kapıya dışarıdan bir müdahale söz konusu değildir. Anahtar ile açılmadığı takdirde dolabın kapısını açmak oldukça güç olacaktır. İçerisinde seyyar rafları bulunan çelik dosya dolapları, kilitli yapısıyla oldukça güvenli bir şekilde ofislerinizin belgelerini saklamaktadır. Ayrıca derleyip , toparlaması, daha ferah bir iş ortamına olanak sağlamaktadır.

Çelik çalışma tezgahları ve takım arabaları da , fabrika ortamında iş malzemelerinin güvenliğinden sorumlu, iş ortamında olmazsa olmaz ürünlerin başında gelmektedir. Elbette piyasada bir çok farklı çelik dolap imalatçısı mevcuttur. Engin Metal Çelik Eşya firması ( ) 50 senelik deneyimiyle bir adım ön plana çıkmaktadır. Fakat hem dayanıklı hem güvenli bir çelik dolap satın almadan önce bir çok farklı kriter söz konusudur. İmalatçı firmanın uzun seneler bu iş ile meşgul olması, garanti verebilmesi , temiz bir işçiliğe sahip olması ve üretimde kullandığı materyallerin 1.sınıf olması gibi bir çok farklı kriter söz konusudur. Bu gibi kriterleri göz önünde bulundurarak tercih yapmanız, çelik dolap tercihinde daha doğru seçim yapmanıza olanak sağlayacaktır.