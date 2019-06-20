Birevim araba, bir arabam, Birevim araba nedir?

Birevim araba size esnek ve müşterisinin bütçesine uygun yani müşterisinin kendisinin belirleyeceği taksitlerle araba sahibi olma imkânı sunar. 80 aya kadar ödeme imkânı ile kolaylıkla araç sahibi olmak bu sistemde mümkündür.

Birevim araba vade farksız ve faizsiz beğendiğiniz sıfır yâda ikinci el araca ulaşmanızı sağlar. İsterseniz peşinat ya da ara ödeme ile borcunuzu erkenden kapatabilirsiniz.

Birarabam aynı zamanda alternatif olarak size peşinat ödemeden uygun taksitler ile otomobil sahibi olmanın da kapılarını açıyor.

Birarabam Tasarruf Yöntemleri

Tüm tasarruf yöntemlerinde öncelikle almak istediğiniz araca karar vermeniz gerekiyor. Sonrasında yine bütçenize göre ayda ne kadar ödeyebileceğinizi söylerseniz. Danışmanlar sizi en uygun tasarruf grubuna ekleyecektir. Aşağıdaki sistemlerden birini tercih edebilirsiniz. Ara ödeme yapabileceğiniz sistemlerde mevcuttur. Şartlarınız belirlendi ise şimdi danışmanlar ile irtibata geçerek size en uygun ödeme seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Sıra Tespitli Tasarruf Yöntemi

Serbest Planlı Tasarruf Yöntemi

Hangi sıradan aracınıza sahip olacağınız noter huzurunda belirlenir. Böylece güven konusunda bir tereddüdünüz olmayacaktır. Aracınızı teslim alacağınız tarih de bu esnada belirlenmiş olur.

Kredi kullanmak istemiyorsanız Birarabam size en uygun sistemdir. Uzun yıllar faizsiz gayrimenkul sektöründe hizmet veren Murat Çifti’nin kurduğu Birevim’in güvenli kolları altında hizmet veren Birarabam’da benzer bir sistem işliyor.

Birarabam uzun yıllar gayrimenkul ve araba sektöründe deneyim kazanmış girişimci Murat Çiftçiye aittir. Kendisi halen Birevim ve Birevim arabam sistemlerini başarıyla yürütmektedir.

Araba sahibi olmak istiyorsanız; bütçenize uygun taksitlerle ister ön ödemeli ister ön ödemesiz hayallerinizdeki araca kavuşabilirsiniz.

Birarabam Şubeleri Hangi şehirlerde bulunuyor?

Ülke genelinde 47 ilde şubeleri bulunan Birarabam özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’da yoğun olarak şubelere sahiptir. Toplam şube sayısı ise 70’tir. Ancak hızla büyümeye devam ediyor. İnternet üzerinden ya da call center numaraları aracılığı ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Kredi derdi yok, faiz yok, vade farkı yok…429 Türk lirasından başlayan taksit seçeneklerini değerlendirerek aracınıza kısa sürede aracınıza ulaşın.