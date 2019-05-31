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BİM (Yapı Bilgi Modellemesi) Nedir

İnşaat dünyasında BİM (Yapı Bilgi Modellemesi), binaların planlanması, tasarlanması ve inşa edilmesinin oldukça verimli ve işbirliğine dayalı olmasını sağlamak için çok önemli ve hatta zorunlu bir süreç haline geliyor.

BİM (Yapı Bilgi Modellemesi) Nedir

İnşaat dünyasında BİM (Yapı Bilgi Modellemesi), binaların planlanması, tasarlanması ve inşa edilmesinin oldukça verimli ve işbirliğine dayalı olmasını sağlamak için çok önemli ve hatta zorunlu bir süreç haline geliyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:08
16 Okunma
BİM (Yapı Bilgi Modellemesi) Nedir

BİM Nedir?

BİM (Building Information Modeling), Yapı Bilgi Modellemesi'nin kısaltmasıdır.

BİM nedir sorusunun en net cevabı,

Birden fazla paydaşın ve mimari, mühendislik, inşaat gibi tek bir 3D modelde bir binanın planlaması, tasarımı ve inşası için işbirliği yapmasına olanak sağlayan oldukça işbirlikçi bir süreçtir.

Ayrıca, sahiplerinin erişebildiği verileri kullanarak binaların işletilmesine ve yönetilmesine de yayılabilir. Bu veriler sahiplerin ve paydaşların modelden elde edilen ilgili bilgilere dayanarak kararlar almalarını sağlar.

BİM’in Özellikleri Nelerdir?

3D model, kullanıcıların boşluklar, malzemeler ve fiziksel bir yapı içindeki çeşitli sistemler arasındaki ilişkileri anlamalarını sağlar. BİM yazılımı, planlamadan tasarıma kadar sürecin her aşaması için kullanılabilir.

Tasarımları İçeri ve Dışarı Aktarma

Firmanız 2D'den 3D'ye taslak oluşturmaya geçiş yapıyorsa, BIM çözümleri bu geçişi kolaylaştırabilir. Birçok BIM çözümü, kullanıcıların 2D taslaklarını yüklemelerini ve 2B olarak tasarlamaya devam etmelerini veya tasarımı 3D olarak güncellemelerini sağlar.

3D Modelleme

BIM çözümünün en önemli özelliklerinden biridir. 3D modelleme, sonunda bir binanın veya yapının temelini oluşturan üç boyutlu bir yazılım nesnesinin tasarlanma sürecidir. 3D modelleme, kullanıcıların mümkün olduğunca fazla ayrıntı eklemelerine olanak tanır, böylece model tamamlanmış yapıyı yakından taklit eder.

Mekanik, Elektrik ve Sıhhi Tesisat (MES) İmalat Detayları

Birçok BIM çözümü MES üretim detaylandırmasını sunar. Kullanıcılar, hangi MEP sistemine ihtiyaç duyulduğuna dair bir model oluşturabilirler, böylece sistemin bina tasarımına nasıl entegre olduğunu görebilirler.

Kaynak: https://sigmamuhendislik.com.tr/

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