Baby Shower Süslerine İlgi Artıyor

İngilizce bir tabir olan Baby Shower, bebek bekleyen anneye arkadaşları ve yakınları tarafından hediyelerin sunulduğu bir parti anlamına geliyor. Baby Shower organizasyonuna katılanlara da hatıra amaçlı hediyeler sunuluyor.

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