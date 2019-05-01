Araç Kiralama Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Kilometre Sınırı Var!

Defalarca araç kiralama hizmeti alanların bile pek farkında olmadığı detaylardan biri kilometre sınırıdır. Hangi marka ve hangi model araç için kiralama hizmeti almış olursanız olun, kilometre aşım sınırı mutlaka bulunur. Bu sınır aslında imzaladığınız sözleşmede yazar ancak toplum olarak sözleşme okuma alışkanlığımız olmadığından genellikle kilometre aşım sınırı da gözden kaçıyor. Peki, bu sınırı aşarsanız ne olur? Bu durumda kiraladığınız aracı teslim ettiğinizde ek ücret ödersiniz.

Araç Kiralama Fiyatına Bunlar da Dahil!

Yine gözden kaçırılan bir diğer unsur da fiyatın aslında sadece araç kiralama hizmeti ücreti olmadığıdır. Ödediğiniz ücrete KDV, sigorta bedeli ve hizmet bedeli de dahil ediliyor. Lüks bir otomobil kiraladığınızda fiyatın da bir hayli yükselmesinin nedeni kasko fiyatının ve KDV oranının da yükselmesidir. Ayrıca yeni bir araç modeli kiraladığınızda da fiyatının daha yüksek olmasının nedeni yine bu detaydan kaynaklanıyor.

Araç Kiralama Firmasından Bunları Talep Edebilirsiniz!

Araç kiralama firması ile görüştüğünüzde bazı ek taleplerde de bulunabilirsiniz. Çok sayıda kişi firmaların aslında bu hizmetleri de sunduğunu bilmiyor. Şoför desteği isteyebilir, ek kasko talebinde bulunabilir, navigasyon ve araç teslim hizmeti de isteyebilirsiniz. Elbette bunlar da fiyatın bir miktar yükselmesi anlamına gelecek.

En Düşük Bütçe ile Araç Kiralama

Araç kiralamaya en düşük bütçeyi ayırmak için dikkat etmeniz gerekenler öncelikle doğru firmayı seçmenizdir. Bu noktada Yolcu360 araç kiralama hizmetlerinde en düşük fiyatı sunduğundan size de rahatlıkla önerebiliyoruz. Günlük ve aylık araç kiralamalarda en iyi fiyatı sunabiliyor ve ayırdığınız bütçeden tasarruf bile yapabiliyorsunuz. 60’dan fazla kentte yüzlerce firmanın aracını tek bir site üzerinden kiralama şansı da sunduğunu belirtelim. Daha detaylı bilgi için sitesine tıklayın.

Bununla birlikte ihtiyaçlarınızı doğru belirlemeli ve kullanmayacağınız özellikler için ücret ödememelisiniz. Kiralayacağınız araçta bulunan donanımlar fiyatını yükseltir. Örneğin hız sabitleme imkanı sunan bir aracın bu özelliğini kullanmayacaksanız bu donanıma sahip bir aracı tercih etmeyin.