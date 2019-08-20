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Ankara'da Gezilecek En Güzel Yerler

Ankara'da gezilecek yer yok diyenlere inat aşağıdaki 10 gezilecek yere göz atabilirsiniz.

Ankara'da Gezilecek En Güzel Yerler

Ankara'da gezilecek yer yok diyenlere inat aşağıdaki 10 gezilecek yere göz atabilirsiniz.

20 Ağustos 2019 Salı 00:23
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Ankara'da Gezilecek En Güzel Yerler

Ankara'da gezilecek yer yok diyenlere inat aşağıdaki 10 gezilecek yere göz atabilirsiniz.

Ankara, Türkiye'nin başkent şehri olduğundan dolayı bu resmi havasında kurtulamıyor. Turistik yerlerin popüler olmamasının, Ankara'nın gezilecek bir şehir olarak görülmemesinin en önemli nedenlerinden biri de bu.

Ankara'da Gezilecek Yerler Listesi

1. Hamamönü

Şüphesiz Ankara'da görülmesi gereken en güzel yerlerden biri, Hamamönü'dür. Tarihi bir mahalle olarak bilinen Hamamönü, birbirinden güzel ve kaliteli kafeleri ve kahvaltı mekanlarıyla, Ankara'nın en güzel yerlerinden biri olarak bilinir. Hamamönü'nde gezilecek yerler bile 2-3 saatinizi rahatlıkla geçirebileceğiniz yerlerden. Ankara kültürünü en yansıtan bölgelerden biri olan Hamamönü, birbirinden güzel ve şık butik mağazalara da ev sahipliği yapıyor. Burada Ankara anısına birkaç hediye alabilir veya kumda kahvenin keyfini çıkarabilirsiniz.

2. Ankara Kalesi

Ankara'da gezilecek yerler arasında süper popüler yerlerden bir diğeri de Ankara Kalesi'dir. Kale, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir mahalleyi geçerek ulaşabileceğiniz yerlerden. Kale için pek de güvenli bir yer olmadığı söylenir. Fakat buraya gecenin bir yarısında gitmeyeceğinizden dolayı, gündüzleri herhangi bir sorunla karşılaşacağınızı da sanmıyorum. Bu yüzden bu kaleyi de gezilecek yerler listenize ekleyin derim. Ayrıca kaleye giderken birkaç teyzenin hediyelik çantaları ve kolyelerini de görebilirsiniz. Ücretler de gayet uygun buradan da birkaç bir şey almayı unutmayın.

3. Çengelhan Rahmi Koç Müzesi

Ankara müzeleri arasında en popüler ve en güzellerden biri olan Çengelhan Rahmi Koç Müzesi de Ankara gezilecek yerler listenize ekleyebileceğiniz güzel yerlerden. Binlerce oyuncak ve diğer koleksiyonlara ev sahipliği yapan bu müzede arabalardan, motorlara, oyuncaklardan takılara aklınıza gelebilecek birçok eserlerin koleksiyonunu görebilirsiniz.

4. Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara'da en güzel müzelerden bir diğeri ise, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'dir. Birbirinden ilginç ve güzel eserleri görebileceğiniz bu müze, Çengelhan Rahmi Koç Müzesi'ne 2 dakika yürüme mesafesinde bulunmaktadır.

Müze içerisinde Tunç, bakı ve kabataş çağı gibi bölümler bulunuyor. Zaten müzenin en güzel 3 bölümü de bu üç çağdan oluşuyor diyebiliriz. Müze küçük olarak değerlendirebieceğimiz bir müze. Yani en fazla 30 dakika içerisinde rahatlıkla bu müzeyi gezebilirsiniz.

5. Anıtkabir

Ulu Önder Atatürk'ün mezarının bulunduğu yer olan Anıtkabir, Ankara'da gezilecek yerler arasında kaçırılmaması gereken yerlerden biri. Ankara'da tek bir yer gezmeyi planlıyorsanız o da Anıtkabir olmalı diyebilirim. Her ne kadar bu kabri 10 kasım da ziyaret etmenin anlamı büyük olsa da, diğer günlerde ziyaret etmenin de anlamı oldukça büyüktür.

Ankara'da anıtkabiri ziyaret etmek için nerede konaklayacağınız da oldukça önemli. Zaten anıtkabir şehir merkezine toplu taşıma araçlarıyla gidebileceğiniz bir yer. Ankara'da konaklama için daha fazla bilgiyi https://gezicenga.com/nerede-kalinir adlı sayfada bulabilirsiniz.

6. Mogan Gölü

Ankara'nın gezilecek yerleri arasında olan Mogan Gölü, daha çok gün batımı manzarasıyla meşhur olsa da, günün her saati bu gölün bulunduğu yere gelebilirsiniz. Göl etrafında bisiklete binebilir, göl manzaralı restoran veya kafeye oturup gün batımını seyredebilirsiniz. Burada seveceğiniz bir şeyi mutlaka bulacaksınız.

7. Eymir Gölü

Ankara'da ulaşımı en zor olan yerlerden biri olan Eymir Gölü de Ankara gezilecek yerler listesi içerisinde yer almakta. Birbirinden güzel göl manzaralı mekanlarda oturabilir, göl etrafında uzun bir yürüyüş yapabilir veya göl girişinde bulunan bisikletleri kiralayarak gölün etrafında gezebilirsiniz. Mogan Gölü'ne nazaran biraz da güzel olsa da, Mogan'a göre ulaşımı biraz daha zordur.

8. Harikalar Diyarı

Daha çok çocuklar ile gidilebilecek parklardan biri olduğu söylenen Harikar diyarı hemen hemen her yaştan gezginin eğlenerek gezebileceği bir yer. Hatta park içerisinde çocuklardan çok yetişkinleri görebiliyorsunuz. Birbirinden güzel yerleri ile 1 gününüzü geçirebileceğiniz bu parkı da gezilecek yerler listenize ekleyin.

9. Gençlik Parkı

Gündüz vakti göz atabileceğiniz parklardan bir diğeri olan Gençlik Parkı, Ankara'nın en vukuatlı yerlerinden biri olsa da, gündüz vakitlerinde rahatlıkla görebileceğiniz yerlerden biri. Ulusta bulunan bu park da Ankarada görülebilecek yerler arasındadır.

10. Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Ankara'daki en ünlü ve en derin anlamı olan müze nere diye soracak olursanız, kesinlik Ulucanlar Cezaevi Müzesi derim. Koskoca bir devrin çığlıklar içerisinde yok oluşuna tanık etmiş olan bir cezaevi olan Ulucanlar Cezaevi, bir müzeye çevrilmiş. Hücre odalarından koğuşlara cezaevinin hemen hemen her yerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ankara'da en uzun zaman ayırmanız gereken yerlerden olan bu müzeye cüzi bir ücret ödeyerek girebiliyorsunuz. Müzede hiçbir yere göz atmadan direkt olarak çıkışa doğru yürüseniz bile yarım saat alıyor. Bu yüzden bu müze için anlamlı bir gezi yapmak istiyorsanız 1-2 saatinizi ayırın.

Ankara hakkında daha fazla bilgiler için de https://gezicenga.com adlı siteye de göz atabilirsiniz. Gezilecek yerlerden konaklamaya, yeme içmeden nasıl gezilir gibi bilgiler Ankara hakkında da tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Ankara'da gezilecek yerler listesi tabi ki bu kadarla sınırlı değil. Bu listeye daha birçok tarihi ve turistik yerleri, müzeleri ve parkları eklemek mümkün. Fakat 2-3 günlük bir Ankara gezisi planlıyorsanız ilk olarak listedeki bu 10 yerden başlayın deriz.

Önce Vatan Gazetesi

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