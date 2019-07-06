Altın fiyatlarında çok sert düşüş! İşte düşüşün nedenleri

Geçtiğimiz hafta sonu Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G20 zirvesi en çok altın fiyatlarını etkiledi. Hem küresel piyasalarda spot altın fiyatları gerilerken hem de Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor.

Türkiye piyasalarında düşen spot altın fiyatlarına ek olarak dolar/TL kurunun da gerilemesi altın fiyatlarında düşüşleri hızlandırdı. Geçtiğimiz cuma günü oluşan kapanış fiyatlarına göre gram altın ve çeyrek altın fiyatları nda düşüşler yüzde 4'ü geçmiş durumda...

Peki altın fiyatları neden geriliyor?

Küresel piyasalarda güvenli liman olarak adlandırılan altın fiyatlarındaki düşüşün temel gerekçesi olarak ABD ile Çin'in ticaret müzakerelerine yeniden başlanması gösterilebilir. Geçtiğimiz haftalarda ABD ile Çin arasındaki görüşmelere rağmen ek vergi uygulamaları devam etmişti. Tüm buna ilave olarak ABD ile İran arasındaki krizi ise piyasalardaki gerilimi iyiden iyiye artırmıştı. İran, Basra Körfezi kıyılarında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir insansız hava aracısını (İHA) düşürmüş ve sonrasın iki ülke arasında tehditler havada uçuşmuştu. Artan gerilim de altın fiyatlarına yansıdı ve piyasalarda son 6 yılın en yüksek altın fiyatları görüldü. Peki yeni ayın ilk gününde altın fiyatları ne kadar?

G20 zirvesinde ABD ile Çin arasında ticari barış rüzgarları

G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı arasındaki görüşmeden ticaret müzakerelerine devam kararı çıktı. Bu kararın açıklanması bile piyasalarda risk iştahını artırırken altından ciddi çıkışlar görüldü. 1440 doların üzerindeki spot altının onsu 1385 dolara kadar düştü.

Hem spot altın hem de döviz kurları gerileyince düşüş hızlandı

Spot altın fiyatlarındaki artışlar Kapalıçarşı altın fiyatlarına çok daha fazla yansıdı. Bunun gerekçesi ise altın fiyatları ile birlikte gerileyen dolar/TL kuru oldu. Kurun da etkisi ile altının ons fiyatı yüzde 1,30'lar civarında düşerken, Kapalıçarşı'da gram altındaki düşüş yüzde 4'ü buldu.

Dolar/TL kuru 5,63'leri gördüğü Türkiye piyasalarında altının gramı 252 liraya kadar çekildi. Çeyrek altın fiyatı ise 404 liraya indi.

Küresel piyasalarda risk iştahındaki artışın devam etmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi bekleniyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin atılacak yeni adımlar ve açıklamalar yakından takip ediliyor.