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31 Mart Yerel Seçimlerinde Oy Kullanmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

31 Mart Yerel Seçimleri şuan Türkiye’nin en çok konuşulan olaylarından biri ve bu seçim süreci bitene kadar da daha çok konuşulacağa benziyor.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Oy Kullanmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

31 Mart Yerel Seçimleri şuan Türkiye’nin en çok konuşulan olaylarından biri ve bu seçim süreci bitene kadar da daha çok konuşulacağa benziyor.

15 Şubat 2019 Cuma 16:28
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31 Mart Yerel Seçimlerinde Oy Kullanmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

31 Mart Yerel Seçimlerinin, diğer normal seçimlerden farklı bir seçim olduğunu da muhtemelen duymuşsunuzdur. Biz de sizler için bu seçimin diğer seçimlerden farklarını ve bu seçimde oy kullanmadan önce bilmeniz gereken 6 önemli maddeyi derledik.

Oy kullanmaya gitmeden ve yerel yönetimde hak sahibi olacak kişileri belirlemeden önce bunları mutlaka okumalısınız!

Toplamda Kaç Siyasi Parti Seçime Katılacak?

En popüler partilerin isimlerini ve milyonlarca seçmenin desteklediği adayları zaten birçoğumuz biliyoruz. Fakat bunun dışında olan partiler de dahil olmak üzere, yerel seçimlere toplamda 12 siyasi parti katılacak.

Bu 12 Parti ise;

  • Adalet ve Kalkınma Partisi
  • Bağımsız Türkiye Partisi
  • Büyük Birlik Partisi
  • Cumhuriyet Halk Partisi
  • Demokrat Parti
  • Demokratik Sol Parti
  • Halkların Demokratik Partisi
  • İYİ Parti
  • Milliyetçi Hareket Partisi
  • Saadet Partisi
  • Türkiye Komünist Partisi
  • Vatan Partisi

Adaylar Ne Zaman Kesinleşecek?

Siyasi partilerin yerel seçim ile ilgili olarak aday gösterdikleri belediye başkanlığı adayları tam olarak 19 Şubat 2019 tarihine kadar adaylığa katılma hakkına sahip olacaklar. Daha sonra aday olma gibi bir imkânları bulunmayacak. Yerel Seçimlere katılan adayların isimleri de 3 Mart 2019 tarihinde kesinleşecek.

Nerede Oy Kullanacağız?

İnsanların her seçim zamanı en çok merak ettiği şeylerden biri de, nerede oy kullanacağı konusu oluyor. Bu seçimde de, diğer tüm siyasi seçimler ve referandumda olduğu gibi; evinize gelen kâğıtlarda oy kullanacağınız okul ve sandık bilgileri yazacak. Herkes kendi ikametgâhının bulunduğu semtteki okullarda oy kullanacak.

Büyükşehirde Yaşayan Seçmenler Nelere Oy Verecek?

Büyükşehirlerde yaşayan seçmenlerin oy kullanması gereken daha fazla seçeneği olacak. Bu seçmenler, “Büyükşehir Belediye Başkanı” ,“Belediye Başkanı”, “ Belediye Meclis Üyeliği” ve “Muhtarlık” gibi dört farklı kulvarda oy kullanacaklar.

Büyükşehirde Yaşamayan Seçmenler Nelere Oy Verecek?

31 Mart Yerel Seçimlerinde büyükşehirlerde yaşamayan seçmenler ise “Belediye Başkanı” ,“Belediye Meclis Üyesi ve “Muhtar” seçme hakkına sahip olacak.

Oylama Kaçta Başlayacak? Ne Kadar Sürecek?

Bazı şehirlerde 07.00-16.00 arası olan oy kullanma süresi; bazı illerde 08.00-17.00 olarak ayarlandı.

Oy sayma işlemi oy kullanma vakitleri biter bitmez başlayacak.

Önce Vatan Gazetesi

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Yerel Seçim31 Mart Yerel SeçimleriOy Kullanma
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