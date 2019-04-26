2019’un En İyi E-ticaret Paketleri

2019 yılının ilk çeyreği geride kaldı. Geçtiğimiz üç ay içerisinde ekonomik gidiş bazı firmalar için sıkıntılara sebep vermekle birlikte bazı firmalar için de fırsatlar yarattı. Sabit giderlerin düşürülmesi için büyük bir fırsat olan internetten satış, yani e-ticaret, her geçen gün ülkemizde popüleritesini artıyor.

E-ticaret’e girmek istiyorsanız ve henüz karar vermediyseniz, e-ticaret’e başlarken önemli bir seçim olan e ticaret sitesi yazılımı yani siteyi kurmak için hangi teknolojiyi kullanmanız gerektiği ile ilgili faydalı bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Dünyada en fazla kullanılan eticaret yazılımları arasında ücretsiz yazılımlar geliyor. Wordpress alt yapısında çalışan Woocommerce ve Magento en popüler yazılımların başında geliyor. “Ücretsiz yazılım” ifadesinin aslında biraz yanıltıcı bir ifade olduğunu söylemekte fayda var. Bu tip ücretsiz yazılımları kullanan eticaret şirketleri, bu yazılımları kurmak, tasarlama ve yönetmek için ajanslarla çalışmakta, bu ajanslara da ücret ödemektedir.

Eğer kendiniz yazılım tecrübesine sahip değilseniz, ücretsiz yazılımlar sizin için bir fırsat değil, bir sorun oluşturacaktır. gelin ücretsiz yazılımlara bir göz atalım;

WOOCOMMERCE

WooCommerce, eticaret yapmak isteyenlerin online satış yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir WordPress eklentisidir. Ücretsiz bir sistem olması ve gelişmiş fonksiyonlara sahip olması avantajları arasındadır. Ancak wordpress altyapısı her gün binlerce hacker tarafından açıkları aranan ve açık olması durumunda hacklenebilen bir yazılımdır. Bu sebeple, mutlaka uzman kişiler tarafından yönetilmelidir.

MAGENTO

Magento, PHP ve MySQL altyapısını kullanan bir e-ticaret yazılımıdır. Magento Community Edition, Magento Go ve Magento Enterprise Edition olmak üzere 3 adet versiyona sahip olan Magento’da Magento Community Edition ücretsiz bir yazılımdır.

PRESTASHOP

Ücretsiz bir e-ticaret yazılımı olan PrestaShop, Php ve MySQL altyapısını kullanmaktadır. Tema ve eklenti geliştirilmesi yapılabilen PrestaShop, kolay bir kuruluma sahiptir. Yönetici paneli karmaşık olan PrestaShop’un kurulumu da zordur.

Ücretli Paketlerin Avantajları

Hazır eticaret paketleri , birçok özelliği hazır sunar. E-ticaret altyapı paketlerini seçtiğinizde, altyapı ve bu altyapının çalışmasıyla ilgili herhangi bir çalışma yapmanız gerekmeyecektir.

Sitenizi yayına açtıktan sonra satışa odaklanmak istiyorsanız ücretli yazılımları tercih edebilirsiniz. Bu konuda uzman e-ticaret yazılım geliştirici firmalarının başında IdeaSoft geliyor.

2005 yılından bu yana e-ticaret yazılım çözümleri sunan e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, her büyüklükte işletmenin iş hedeflerini gerçekleştirme sürecinde rekabet güçlerini artıracak, katma değer oluşturacak, kaliteli projeler ve çözümler üretiyor.

IdeaSoft’un en önemli avantajı, sadece e-ticaret’e özel yazılım geliştiren bir firma olması.

IdeaSoft E-Ticaret Paketlerinin Avantajları

Teknik bilgi olmadan site kurulumu kolayca yapılabilir

Standart paket özellikleri eticaret e başlamak için tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir

e başlamak için tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir SEO konusunda gelişmiş altyapısı vardır

Girişimciler sadece IdeaSoft’a özel, anında sanal POS, abonelik modülü, indirimli kargo anlaşmaları gibi avantajlardan yararlanır.

Ürün, kategori ve marka yönetimi, iyzico, iPara, hepsipay, PayU, ParamPOS gibi online ödeme sistem sağlayıcılarının sistemlerini kullanma avantajları vardır.

Online fatura yönetimi, Facebook ve Instagram’da mağaza açma modülleri yer almaktadır.

E-Ticaret Çözüm Merkezi hizmeti vardır. Böylece teknik destek almak isteyen IdeaSoft müşterileri e-ticaret sektöründe ihtiyaç duyabilecekleri tüm hizmetleri zaman kaybetmeden ilgili teknik ekipten alabilirler.

Verdiğimiz bilgilerin kendi e-ticaret sitenizi kurmak için doğru yazılımı seçmek konusunda faydalı olacağını ümit ediyoruz. IdeaSoft web sitesinde paket özelliklerini ve fiyatlarını bulabilirsiniz. IdeaSoft sitesinde yer alan blog’da e-ticaret konusunda faydalı bir çok bilgiye de ulaşabilirsiniz.