2019 Ehliyet Sınav Soruları Çöz

Yani tüm illerde elektronik sınavlar uygulanacaktır. Ehliyet sınavına hazırlanan adaylar, geçmiş yıllara ait çıkmış ehliyet sınav soruları ve cevapları ile yine bu sınavlardan hazırlanan Online Ehliyet Testlerini çözerek sınava en iyi şekilde hazırlanabilir.

Ehliyet Sınav Soruları Çöz

MEB’in elektronik ehliyet sınav soruları paylaşımını durdurmasından sonra adaylar için en büyük sorun çıkmış ehliyet sınav sorularına ulaşamaması oldu. MEB tarafından yapılan önceki açıklamalarda 2018 yılında 5 adet ehliyet sınavı (merkezi) yapılacağı duyurulmasına rağmen, 3 adet ehliyet sınavı merkezi olarak gerçekleştirilmiş, kalan 2 ehliyet sınavının ise elektronik ortamda yapılmasına karar verilmiştir. Tüm ülkede hazırlanan elektronik ehliyet sınav merkezlerinde, adaylar artık merkezi sınav tarihlerini beklemeden e-sınav başvurusu yapabilir ve hemen sınava girebilir. Artık merkezi sınav olmayacak, her aday kendine verilen tarihte e-sınav ehliyet sınavına girecektir.

Elektronik Ehliyet Sınavı Soruları

Merkezi ehliyet sınavlarına yerine elektronik ortamda uygulanan ehliyet sınav türüdür.

E-sınav (Elektronik ehliyet sınavı) başvuru nasıl yapılır?

Sürücü kursuna kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm adaylar ile halen yazılı sınavda sorumluluğu devam eden adaylar e-sınav başvurusu yapabilir.

E-sınav’a başvurdum tekrar merkezi yazılı sınavlara girebilir miyim?

Ehliyet e-sınav uygulamasına başvuru yapan adaylar yazılı sınava geçiş yapamazlar. Tekrar yazılı sınava geçiş yapabilmeleri için e-sınavdaki haklarını (4 hak)doldurmaları ya da kurstan kayıtlarını sildirmeleri gereklidir.

E-Sınava kaç kez katılabilirim? Kaç kez kalırsam dosyam yanar?

Elektronik ehliyet sınavına girecek olan adaylara 4 hak verilir. 4 hakkında da sınavı geçemeyen adaylar tekrar dosya açtırmak zorunda kalacaktır.

E-sınava başvurdum, sınav tarihini değiştirebilir miyim?

e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyerin 1 (bir) sınav hakkı kullanılmış sayılır. Kursiyerin, sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa ve belgelendirmiş ise 4 (dört) yazılı (test) ve 4 (dört) direksiyon eğitimi dersi uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir.

E-sınavda başarısız oldum diğer sınava ne zaman girebilirim?

Adaylar, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (onbeş) gün , en geç kırk beş (45) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Belirtilen süre içerisinde sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

Elektronik ehliyet sınavında hangi konulardan sorumluyum?

e-Sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B”“D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

İlk Yardım

Trafik ve Çevre

Araç Tekniği

Trafik Adabı

derslerinden sorumlu olacaktır.

E-sınavda kaç soru sorulur?

Sınavda adaylara 50 soru sorulur. İlk yardım derslerinden 12 soru, trafik ve çevre derslerinden 23 soru, araç tekniği derslerinden 9 soru ve trafik adabı derslerinden 6 soru sorulmaktadır.

Elektronik ehliyet deneme sınavları

E-sınav süresi nedir?

Elektronik ehliyet sınavı, yazılı sistemin tersine 45 dakika sürmektedir. Yazılı olarak yapılan sınavlar 60 dakika idi.

E-sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

Sınavını bitiren kursiyer, sınav sonucunu salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek öğrenebilir.

Ayrıca kursiyerin bağlı bulunduğu sürücü kursu sınava giren kursiyerlerin sonuç listesini alarak kursiyerlere tebliğ edecektir.

E-sınavda yanlış cevaplar doğrularımı götürür mü?

Adayların, sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılır.

E-sınavdan başarılı olmak için kaç almalıyım?

Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. e-sınavda her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.