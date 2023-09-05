İstanbul

Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.

Galatasaray, Ndombele'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin geçici transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

AA