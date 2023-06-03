KOCAELİ AA- Küçük yaşlarda göz tümörüne bağlı olarak görme yetisini kaybeden 25 yaşındaki Aksoy ile 24 yaşındaki Çakmak, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Spor Kulübünün (KOBİDOS) haftanın belirli günlerinde düzenlediği etkinliklere katılıyor.

Aksoy ve Çakmak, ikili bisikletle partnerleri eşliğinde kent merkezinde ve doğada sürüş keyfi yaşıyor.

İkili, yürüyerek dolaştıkları yerlerde pedal çevirip partnerlerinin betimlemeleriyle kenti tanıma imkanı buluyor.

Bengisu Aksoy, AA muhabirine, çocukluk çağında göz tümörü nedeniyle uzun ve zorlu tedavi süreci geçirdiğini, yaklaşık 8 yıldır tam göremediğini söyledi.

Çölyak hastalığı da bulunduğunu dile getiren Aksoy, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği aracılığıyla tandem bisikletleri bulunan KOBİDOS'tan haberdar olduğunu belirtti.

Aksoy, kulübün düzenlediği etkinliklere katılma fırsatı bulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Çocukluğumda gördüğüm zamanlar bisiklet sürüyordum ama görme engelli olduktan sonra sürememeye başlamıştım. Bu benim için bir tutkuydu. Tekrar sürebilmek beni çok mutlu ediyor. Çocukluk tutkumu gerçekleştirmiş oluyorum. Geçen hafta Seka Park'a gittik. Daha önce yürüyerek gezmiştim ama denize sıfır bisikletle gezme şansı, o havayı hissetmek çok değişikti. Bisikletle tur atmak çok daha zevkli. Partnerim var, giderken çevreyle ilgili betimleme yapıyor. Akan trafikte gidiyoruz ve çok heyecanlı oluyor."

Hilal Banu Çakmak da Kartepe Belediyesinin engellilere yönelik "Sanat İçin Ben de Varım" projesi kapsamında katıldığı kursta eğitmeninin yönlendirmesiyle KOBİDOS'un etkinliğine katıldığını belirterek, "Daha önce bisiklete binmiştim ama oturduğumuz sokaktan dışarı çıkamamıştım. Arabalardan dolayı 'Bir şey olur' endişesiyle annem sadece sokağımızda izin veriyordu. Sokakları bisikletle turlamak çok güzel." diye konuştu.

"Engelli bireyleri tandem bisikletle hayata kazandırmak için çaba gösteriyoruz"

KOBİDOS Başkanı Tuğberk Atar ise şehirde bisiklet etkinliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 300 üyeleri bulunduğunu, engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik de çalışma yürüttüklerini dile getiren Atar, yaklaşık 2 sene önce görme engelli birinin talebi üzerine tandem temin etme arayışına girdiklerini anlattı.

Atar, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin "Yerel Destek Projesi" kapsamında hazırladıkları projenin kabul görmesiyle kulübe 4 tandem kazandırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"3 üyemiz görme engelli. Bunların dışında diğer görme ve işitme engelli bireyler belediyelerimizin engelli birimleriyle iletişime geçerek hizmetlerimizden faydalanıyor. Görme, işitme engelli bireyleri, tandem bisikletle hayata kazandırmak, onların da bizlerden bir farkı olmadığını ortaya koymak için çaba gösteriyoruz. Her hafta çarşamba akşamları gerçekleştirdiğimiz bisiklet turlarımızda tandem bisikletle gezmek isteyen görme, işitme engelli arkadaşlarımıza, daha doğrusu bisiklet üzerinde dengesini sağlayabilen tüm engelli arkadaşlarımıza bu duyguyu tattırmak istiyoruz."

Görme engellilere tur sırasında çevre hakkında bilgi vererek kenti tanıttıklarını belirten Atar, farklı rotalarda sürüşler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.