İstanbul

Beyoğlu Belediyesince düzenlenen programda cuma namazı öncesi camide Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda, 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu.

Daha sonra okunan cuma hutbesinde de 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi.

Bundan 7 yıl önce 15 Temmuz gecesinde milletin birliği ve devletin bekasının FETÖ tarafından hedef alındığı belirtilen hutbede, "O gece Rabb'imizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet el ele vererek bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir dirilişle dahili ve harici hainlerin emellerini boşa çıkardık." ifadeleri kullanıldı.

Hutbede, şunlar kaydedildi:

"Nice kardeşimiz bu dirilişte şehadete yürüdü, nice kardeşimiz de gazilik nişanesini bir şeref madalyası olarak bedeninde taşımaktadır. Ülkemizi ve aziz milletimizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı her daim yek vücut ve tek yürek olalım. Bu vesileyle geçmişten günümüze muazzez değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize yüce Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum."

Cuma namazı çıkışında Beyoğlu Belediyesince vatandaşlara helva ve su ikram edildi.

AA