İstanbul

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfından yapılan açıklamaya göre, teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle önemli projelere imza atan T3 Vakfı, "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" ile toplam 5 bin öğrenciye burs desteği verecek.

Program kapsamında "Yükselen Yıldız Burs Programı", "Eğitmen-Mentor Burs Programı", "Eğitim Desteği Burs Programı" ve "Sen Geleceksin Diye Burs Programı" olmak üzere 4 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanacak.

Başvuruların başladığı burs programına 1 Kasım'da başvurular sona erecek.

T3 Vakfı’nın her eğitim döneminde Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan ve öğrencilere sunulan burs programları bu yıl da "Milli Teknoloji Hamlesi"nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" ile 5 bin öğrencinin TEKNOFEST’te gönüllü olarak görev alma, kamplar, geziler, özel eğitimlere katılma ve T3 Vakfı’nın çalışmalarında yer alma gibi pek çok özel fırsatları da sunuyor.

Dört farklı destek programı olan burs programında İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği "Yükselen Yıldız Burs Programı" ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkanları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor. Başta TEKNOFEST olmak üzere T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 3 bin TL burs desteği verilecek.

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkânı da sunulan "Eğitmen-Mentor Burs Programı" ile katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor.

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde öğrencilere eğitmenlik, takımlara mentorluk yapma ve psikososyal gelişimlerini takip etme imkanı tanınarak öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeﬂenen Eğitmen-Mentor Burs Programına lisans ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabiliyor.

Burs programı dahilinde 720 kişiye 10 ay boyunca 3 bin TL burs desteği sağlanacak.

Türkiye genelinde ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği "Eğitim Desteği Burs Programı" ile de 3 bin 880 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 2 bin TL burs desteği sağlanacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi amaçlanan programın içeriğinde akran eğitimleri, illerdeki ağların güçlendirilmesine yönelik vakıf tanıtım buluşmaları, T3 Vakfı’nın tüm illerdeki sorumluları ile birebirde çalışma fırsatı yer alıyor.

"Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı"na yeni dahil olan "Sen Geleceksin Burs Programında" ise Türkiye genelinden toplam 300 lisans öğrencisine 10 ay boyunca aylık 2 bin 500 TL burs imkanı sunulacak. Bu program kapsamında bursiyerler vakfın 81 ilde yürüttüğü projelere katkı sağlarken, görev bazlı proje geliştirmeye, araştırma yapmaya ve sürecin yönetilmesine destek olacak.

Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı ile "Milli Teknoloji Hamlesi"nin bir parçası olmak isteyen tüm ortaokul, lise ve ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvuruları 1 Kasım’a kadar devam edecek. Katılımcılar programı oluşturulan linkler üzerinden detaylı inceleyerek başvuruda bulunabilecek. Burs programından kabul alan öğrenciler, teknolojinin farklı alanlarında Türkiye’nin geleceğine imzasını atacak başarılı çalışmalara ortak olacak. Ülkemizin geleceği çocuklarımız, gençlerimiz için 2024'te 109 bin 700 TL bütçe ayıran "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı" "Milli Teknoloji Hamlesi" için çok büyük ve önemli bir adım daha atmış oldu.