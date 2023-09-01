ANTALYA AA- Antik Kentteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki ekip tarafından beş yıldır devam ediyor.

Syedra Antik Kenti'nde bir hafta önce bulunan zafer tanrıçası Nike'nin heykelinin ikincisi de devam eden çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı.

Öte yandan, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Alanya-Syedra Antik Kenti kazılarımızda 83 santimetre yüksekliğinde M.S 2. yüzyıla tarihlenen bir Nike heykeli daha ortaya çıkarıldı." paylaşımında bulunuldu.