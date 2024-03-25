Haber: Bahar BÜKE

Bandırma Şehit Öğretmen Mustafa Boz İlkokulunun 6 öğretmeni iki aşamalı olan Avrupa Birliği'nin desteklediği "Flipped Classroom Model Desing With Web2.0 Tools" başlıklı Erasmus Projesinin 1. aşamasını 18-24 Şubat 2024 tarihinde Almaya 'nın Dorsten şehrinde Web2.0 aracıyla çevrilmiş sınıf modeli tasarımı alanında 5 gün kurs eğitimi alarak tamamladı.Öğretmenlerimiz Flipped Classroom Modelini (Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli) okuldaki sınıflara ve öğrencilere entegre ederek çalışmalara başladılar.

Şehit Öğretmen Mustafa Boz ilkokulu öğrencilerinden " Su Timi Öğrencileri" oluşturularak okulun duvarlarına ve lavabolarına uyarı levha ve yazıları asıldı.

" Suyu Nasıl Verimli Kullanırız?" konusunda araştırmalar yapan öğrencilerimiz sınıfta konuyla ilgili araştırmalarını web2.0 araçlarını kullanarak diğer öğrencilere sundular.

Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte " Sustainable Water Resources Utilisation Awareness" başlıklı projenin 2. hareketliliği kapsamında ana temaları olan su verimliliğine dikkat çekmek, suyun kıymetini toplumun her kesimine anlatmak ve bu bağlamda farkındalık yaratmak için "22 Mart Dünya Su Günü"nde Bandırma General Balcı Çamlığı'nda bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Su, Dünya ve çevre kostümleri giyen öğrenciler yürüyüşte su ile ilgili sloganlar atarak suyun çığlığını dile getirmiş oldular.

Bu anlamlı yürüyüş ile ilgili olarak proje koordinatörü Arzu AHLATLI " Miniklerimiz bu anlamlı yürüyüşünden umarız ki herkes bir ders çıkarır ve suyun her damlasının bir hazine kadar değerli olduğunu anlamak adına bu projemizle bir katkı sağlamış oluruz " dedi