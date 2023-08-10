DİYARBAKIR AA- Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan Karacadağ bölgesinde besiciler, havaların ısınmaya başladığı nisan ve mayıs aylarında küçükbaş hayvanlarını yaylalara çıkarıyor.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan besicilerin talebi üzerine bölgede çalışma başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvanlar için 5 ve 10 tonluk 44 su deposu ve 5 metre uzunluğunda 37 sıvat (Hayvan içme suyu tesisi) yaptı.

Binlerce küçükbaş hayvanın su ihtiyacının karşılanması amacıyla su depoları ve suvatlara her gün tankerlerle 200 ton su taşınıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, iklim değişikliği, hava sıcaklığı ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yer altı suyu ve akarsularda büyük sıkıntılar oluştuğunu söyledi.

İçme suyu nedeniyle besicilerin büyük sorunlar yaşadığını kaydeden Nurbaki, özellikle Karacadağ bölgesinde mera ve yayla hayvancılığı yapan vatandaşların en büyük sorununun su olduğunu belirtti.

"Hayvan yaylada yayılır, otlanır fakat susuz olmaz. Vatandaşlar eski yöntemlerle kendi imkanlarıyla kuyular kazmış, fakat bu kuyular yeterli olmuyor. Biz de bunları tespit ettik." diyen Nurbaki, başlattıkları çalışmayla Karacadağ bölgesinde 44 su deposu ve 37 suvat yaptıklarını aktardı.

"Hayvanlarına rahatlıkla su vermeleri için bu hizmeti sunuyoruz"

Bu çalışmayı daha da yaygınlaştırmaları gerektiğini, kırsalda buna ihtiyaç olduğunu dile getiren Nurbaki, şöyle devam etti:

"Hayvanların tek besin kaynağı su ve ottur. Ot var, su yok. Bu hayvanlar zamanında su içmezse, etinden ve sütünden faydalanamayız. Taşıma su ile değirmen dönmez ama biz taşıma su ile hayvanları yaşatıyoruz. Önümüzdeki yıl daha farklı projeler yapacağız. Bölgede gerekirse güneş enerjili sondajlarla vatandaşın su sorununu inşallah çözeceğiz. Karacadağ bölgesinde mera ve yaylalardaki besiciler için günde 200 ton su taşıyoruz. İnsanlarımızın hayvanlarına rahatlıkla su vermeleri için bu hizmeti sunuyoruz."

"Su olmazsa hayvanlarımızı satmak zorunda kalırız"

Karacadağ bölgesinde besicilik yapan Rıfat Yavuzer de yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvanı olduğunu, son 3 yıldır su sıkıntısı yaşadıklarını aktardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bölgeye tankerlerle su taşıdığını anlatan Yavuzer, "Su olmazsa hayvanlarımızı satmak zorunda kalırız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Su getirilmezse çok zor durumda kalırız." dedi.

Besici Kamil Yavuzer ise 50 yıldır hayvancılık yaptığını, haziran ayında çıktıkları yaylada kasım ayına kadar kaldıklarını belirtti.

Yavuzer, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tankerlerle bize su getiriyor. Onlar olmazsa biz bu hayvanları burada yetiştiremeyiz. Allah'a hamdolsun, devletimize ve belediyemize teşekkür ederiz." diye konuştu.