Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 67. sayısını yayımladı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 67. sayısını yayımladı
Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 2'si PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/YPG, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

AA