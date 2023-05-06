Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 2'si PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, "Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/YPG, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

AA