İş insanı yatırımcı Serhat Serbes yönetimindeki restoran, misafirlerini ağırlamaya başladığı ilk günden beri eşsiz ihtişamı ve benzersiz mutfağı ile iş, sanat, siyaset ve spor dünyasının ünlü isimlerinin uğrak mekanı oldu. Aralarında Bill Gates, John Terry, Miralem Pijanic, Dubois, Zabid Samedov,İrina Dubsova, Katar Şeyhi Al Thani Ailesi, Rus Oligarklar, devlet adamları ve Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım, Mehmet Cengiz gibi isimlerin de tercihi olan eşsiz bir gastronomi deneyimi yaşatmasıyla popülerliğini her geçen gün daha da artırarak sürdürülebilir mutfak anlayışıyla yeme içme sektörüne örnek olan Atelier di Carne bu sezonda dünya starlarını ağırlıyor.

Hem Akdeniz hem de tüm dünya mutfağınAa ev sahipliği yapan alışılmışın dışında bir steak house deneyimi sunan restoranın başındaki iş insanı Serhat Serbes, her sezonda yaklaşık 1 milyon turisti ağırlayan Bodrum'un en önemli dinamiklerinden birinin yeme içme sektörü olduğunu vurgularken, ülke ekonomisine bu denli katkı sağlayan bir turizm cennetinde bu sektörde de sürdürülebilir mutfak anlayışıyla katma değerlerin arttırılabileceğini dile getiriyor.

Serhat Serbes yaptığı açıklamada; Turizm bölgelerinin en önemlisi konumunda olan Bodrum'un yeme içme sektöründe tüm dünyaca tanındığını belirterek ''Yenilikçi lezzetlerin, lüksün, estetiğin ve konforun yanı sıra bir çok gastronomi ödülüne layık görülen Atelier di Carne mutfağımızda sürdürülebilir gastronomi kesinlikle hassas noktalarımızdan biridir'' diyor. ''Ortaya çıkan tabakların hazırlanma aşamasında hiçbir doğal kaynağın boşa harcanmamasını ve üretimin gelecekte de çevreye ve insan sağlığına zararlı olmayacak şekilde devam ettirilmesini mutfak odağımıza alarak hizmet veriyoruz'' dedi.