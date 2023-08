UĞULTULAR

Sözü ve müziği Can Karakaş'a ait olan ''Uğultular'' isimli yeni şarkının piyasaya girişi bomba gibi oldu. Yenilikçi nesil müzikle eski duyguları birbirine bağlayan Can Karakaş, Z kuşağını yakalamak kolay olmadı ancak Y kuşağına da hitap etmek istedik dedi. Çok uzun bir süredir söz ve müzik yazan Can, bu yolda ilk adım için şarkılarını düzenletip başka sanatçılar okusun derken, aranjörü Mert Burak'ın vermiş olduğu özgüven ile solistlik yönünü de ortaya koymuş oldu.

AMELİYATSIZ 60 KİLO VERDİ

Müzik hayatına küçük yaşlarda sahne alarak başlayan Hande Kahyeri, ilk profesyonel çalışmasını müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Ameliyatsız ve tamamen kendi yöntemleri ile 60 kilo veren sanatçının ''Hazan'' şarkısı, yeni hayatının da ilk hikayesi oldu. Klipte güzelliğiyle de dikkat çeken Kahyeri, hız kesmeden yeni şarkılarını yayınlamaya devam edecek.

KOMİK KADINIM

Televizyon ekranları, sinema ve tiyatronun güzel oyuncusu Fulden Akyürek, Eylül ayı içinde sahne partneri Barbaros Uzunöner ile birlikte, Bu tiyatro çatısı altında oyunlarını sahneye koyacaklar. “ Boşanma Teklifi” isimli komedi oyunda seyirciyle buluşacak olan Akyürek ve Uzunöner, sahnede müthiş bir uyumumuz var, buda işimizin başarısında en büyük etken ifadesinde bulundular

YÜREĞİNDEN ÖPÜYORUM

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine yaz boyunca sunulmaya devam ediyor. Ağustos ayında bu sefer, alternatif müziğin sevilen kadın yorumcularından ve birçok hit şarkının sahibi Aydilge, ‘’Yüreğinden Öpüyorum’la dinleyicisini selamlıyor. İbrahim Erkal'ın 2006 yılında çıkan Yüreğinden Öpüyorum/Gülüm albümünde yer alan, sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Ozan Sarıboğa’ya ait ‘Yüreğinden Öpüyorum’, tüm dijital platformlarda.

GÖKÇE SÜRPRİZİ

Son zamanların en çok dinlenen grubu Dedüblüman’dan dinleyicisine Gökçe sürprizi geldi. Dedublüman, Vadi İstanbul’da 3000 kişinin katılımı ile gerçekleşen konserde, sevilen sanatçı Gökçe ile birlikte sürpriz şarkılara imza attı. Gökçe’nin en önemli hitlerinden olan “Ne Yapardım Bilmem” ve “Herşey Bitmedi Bitemez” şarkılarını kendi soundlarına göre yorumlayarak izleyiciye sunan grup, Gökçe ile birlikte bir düet hazırladıklarını ve yakında tarihini duyuracaklarını da belirtti.

BİR GÜNDE 12 ŞARKI OKUDU

İlahilerin ve türkülerin başarılı yorumcusu, doğru gördüğü yolda emin adımlarla yürüyen Bendir sanatçısı Tuğba Gülyeşil, zoru başardı. Plakfon Müzik Yapım adına Eyüp Akbaş’ın yapımcılığını üstlendiği 6 ilahi ve 6 türküden oluşan “Beni Candan Usandırdı” isimli albümün stüdyo okumalarını 1 günde tamamlayan Gülyeşil, yeteneğiyle bir kez daha şaşırttı. Başarılı yorumcu Tuğba Gülyeşil, stüdyoda bir günde okuduğunu fakat eserleri müzik firmasıyla 1 ay önce belirleyerek her gün çalıştığını söyledi.

KAN AKIŞINIZ HIZLANACAK

Sanat müziği aşığı olan Ercan Topuzoğlu Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk Müziği'yle başlayıp sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yine Klasik Türk Müziğiyle uzun süre musiki eğitimlerine devam etmesinin ardından bir süre sahnelerde fırtına gibi esmeye devam etti. Melahat Pars ve Sadun Aksüt'ün öğrencisi olan Ercan Topuzoğlu, ''Filhakika''isimli teklisiyle müzik dünyasında daha büyük adımlar atmayı hedefliyor.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

ABD’de yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren Türk Sineması’nın efsane ismi Ahu Tuğba, mesaj yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun doğum gününü kutlayan hayranları, Ahu Tuğba’ya olan sevgilerini dile getirdiler.

SÜPER STAR BÜYÜLEDİ

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, sahnesinde Türk Pop Müziği’nin süperstarı Ajda Pekkan’ı ağırladı. 2.5 saat aralıksız şarkılarını söyleyen Pekkan, Kuruçeşme’yi dolduran İstanbullulara müzik ziyafeti sundu. Süperstar, muhteşem enerjisiyle ışıldadığı sahnesinde yorumu ve performansıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

BİHTER’DEN YENİ KARELER

Dünya çapında 200 milyondan fazla izleyiciye ulaşan dijital yayın servisi Prime Video, yeni yerli Amazon Original yapımı Bihter filminin 2023 yılının sonunda izleyicisiyle buluşacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklık sebebiyle büyük bir felakete sürüklenen eşsiz bir hikayeyi anlatan Bihter, Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserine yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

MÜZİKLE TERAPİ

Asıl mesleği fizyoterapistlik olan Nefiye Dilbay‘ın yeni şarkısı “Bir Var Bin Yok“ yayında. Başarılı yorumuyla yayınladığı cover şarkılarla sosyal medyada dikkat çeken Nefiye Dilbay’ın “Bir Var Bin Yok‘’ adlı yeni teklisi, ILS Vision etikeyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

MAKEDONYA TELEVİZYONUNDAN DAVET ALDI

Model ve oyuncu olarak ülkemizi temsil eden Dilek Kaya, Makedonya Türk kanalında röportaj verecek. Daha önce de Makedonya’ da model olarak çalışmış olan modelin başarılarını ve yeni projelerini anlatacağı program 23 Ağustos gibi yayınlanacak.

TAYİP DEDE KLİPLENDİ

Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinden çocuklar rap türündeki Tayyip Dede şarkısını seslendirmek için stüdyoya girdi. Yazar ve yönetmen Fatma Korkutata'nın, 81 ilden çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dair duygularından ilham alarak mısralara döktüğü "Tayyip Dede" şarkısı için klip çekimlerine İstanbul'da başlandı.

ÜNLÜLER ÖDÜL GECESİNDE BULUŞTU

Sultan Ahmet Hilton otelinde gerçekleşen 4. Uluslararası Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu üstlenirken kırmızı halı röportajlarını da Ecem Gül, Buse Ilgaz yaptı. Magazin dünyasının ünlüleri yanında genç moda kanalı Just Vogue Tv adına yönetim kurulu üyeleri Mert Yontan ve Efe Yontan ilk ödüllerini aldılar. Geceyi Enes Furkan Bilgiç organize ederken ödül gecesi Just Vogue Tv ekranlarından yayınlandı. Just Vogue Tv ekranlarında gecenin sunumunu Best model Rusya birincisi aynı zamanda, Best model dünya üçüncüsü Anna Palmina sununca güzelliğiyle izleyiciyi büyülerken işine hâkimiyetiyle de takdir topladı.

SÜZÜLE SÜZÜLE DÖNDÜ

Dönüşüm Muhteşem Olacak şarkısı ile efsaneleşen duayen şarkıcı besteci söz yazarı ve eski gazeteci Kadir Tapucu , yeni kıpır kıpır şarkısı ‘Süzüle Süzüle’ ile geri döndü. Eserlerini starların kapıştığı besteci, 35. Sanat yılını yeni bir albümle taçlandırdı. Tapucu 1000’e yakın eseriyle MESAM Meslek Birliğinde rekor telif sahibi.