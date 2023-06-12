İstanbul

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren sezonda hakemler 1341 sarı, 84 de kırmızı kart çıkardı. Ligde en fazla kırmızı kartı yedişer kezle Fenerbahçe ve Adana Demirsporlu futbolcular gördü.

Bu takımları altışar kırmızı kartla Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor takip etti.

Geride kalan sezonda en fazla sarı kart ise 89 kezle, küme düşen Bitexen Giresunsporlu futbolculara çıktı. Karadeniz ekibini, 87 kartla Kasımpaşa ve 82 kartla İstanbulspor izledi.

Ligin en centilmeni MKE Ankaragücü

Spor Toto Süper Lig'de sezonu tamamlayan takımlar arasında en az kırmızı kart gören MKE Ankaragücü oldu.

Sezon boyunca futbolcuları sadece 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilen başkent temsilcisi, ligin en centilmen takımı unvanını aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'da da futbolculara 2 kırmızı kart gösterildi.

En fazla kırmızı kart 7. haftada çıktı

Süper Lig'in geride kalan sezonunda hakemler en fazla 7. haftada kırmızı kartlarına başvurdu.

Ligin bu haftasında 7 futbolcu gösterilen kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı.

Süper Lig'in 6, 21, 26 ve 35. haftalarında ise tüm takımlar maçlarını eksiksiz tamamladı.

Takımlara göre kart sayıları

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda takımların gördüğü kart sayıları şöyle:

Takımlar Sarı Kırmızı Adana Demirspor 66 7 Arabam.com Konyaspor 79 5 Atakaş Hatayspor 49 2 Beşiktaş 75 5 Bitexen Giresunspor 89 3 Corendon Alanyaspor 75 3 Demir Grup Sivasspor 55 4 Fenerbahçe 70 7 Fraport TAV Antalyaspor 68 6 Galatasaray 74 4 Gaziantep FK 65 3 HangiKredi Ümraniyespor 71 6 İstanbulspor 82 4 Kasımpaşa 87 4 Medipol Başakşehir 68 6 MKE Aankaragücü 65 2 Trabzonspor 65 5 VavaCars Fatih Karagümrük 78 4 Yukatel Kayserispor 60 4

AA