İstanbul
Haftanın kapanış maçında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına MKE Ankaragücü karşısında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: 3-3
VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2
Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: 3-2
Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 2-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: 0-2
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2
Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: 0-1
MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: 4-1
15. hafta
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Aralık Cuma:
20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)
9 Aralık Cumartesi:
13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
10 Aralık Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RGH EnerTürk Enerji)
19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)Kaynak: AA