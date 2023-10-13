İstanbul

Ligde son teknik direktör ayrılığı milli maçlar nedeniyle verilen arada Trabzonspor'da yaşandı. Böylece bu sezon "teknik müdahale"ye giden takım sayısı 9'a yükseldi.

Süper Lig'de daha önce RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor, İstanbulspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş ve Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör ayrılıkları yaşandı.

İlk ayrılık Başakşehir'den geldi

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir, ilk 3 maçında puan alamadı. Kalesinde 5 gol gören turuncu-lacivertliler, gol sevinci de yaşayamadı.

Kötü sonuçların ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibi, takımın başına Kayserispor'dan ayrılan Çağdaş Atan'ı getirdi.

Sumudica, Gaziantep FK'ye geri döndü

Lige teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ilk 4 haftada puanla tanışamadı ve Güneş ile yolları ayırdı.

Kırmızı-siyahlıların başına daha önce de takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica getirildi.

Sumudica, Türkiye'de daha önce Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da da görev yapmıştı.

Kayserispor, Recep Uçar'a emanet

Mondihome Kayserispor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Ümraniyespor'u çalıştıran Recep Uçar getirdi.

Uçar, geçen sezon ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Ümraniyespor ile 30 haftada 23 puan toplamıştı.

İstanbulspor'da 3'üncü Fatih Tekke dönemi sona erdi

İstanbulspor'da Süper Lig'in 6. haftasının ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı ekip, Tekke yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti.

Fatih Tekke, 3'üncü kez görev yaptığı İstanbulspor'un başında 30 maça çıktı. 46 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.

Tekke ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin başında geçici süreliğine yardımcı antrenör Olcay Demir bulunuyor.

Ligin iki yeni ekibinde de teknik adamlarla yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'da da "teknik müdahale"ye gidildi.

Yılport Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu ile yedinci, Siltaş Yapı Pendikspor'u tarihinde ilk kez en üst lige taşıyan Osman Özköylü ile sekizinci haftanın sonunda yollar ayrıldı.

Karadeniz ekibinde takımın başına Alman teknik adam Markus Gisdol getirilirken, Pendikspor'da ise takım geçici süreliğine altyapı direktörü Taylan Temel'e emanet edildi.

MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu'na emanet

Tolunay Kafkas yönetiminde Süper Lig'in ilk 7 haftasında bir galibiyet, 3'er beraberlik ve yenilgi yaşayan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör değişikliğine gidildi.

Başkent ekibi, takımın başına RAMS Başakşehir ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nu getirdi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ikinci dönemi sona erdi

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon istikrarı yakalayamadı.

Deneyimli teknik adam idaresinde çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, oynadığı maçlarda üst üste galibiyet elde edemedi.

Güneş, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre temsilcisi Lugano ile yaptığı ve 3-2 kaybettiği maçın ardından görevinden ayrıldı.

Bu ayrılığın ardından kulüp, olağanüstü genel kurula kadar takımda Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı.

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başladı

Trabzonspor, bu sezon ligde Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı 8 maçta 4'er galibiyet ve mağlubiyet alırken Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibi, takımın başına daha önce kulüpte 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanan Abdullah Avcı'yı getirdi.

Avcı, Trabzonspor'daki ilk döneminde tüm kulvarlarda 117 karşılaşmada takımın başında yer almış, 64 galibiyet, 32 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayıp bordo-mavililerin 37 sezonluk lig şampiyonluğu hasretine son vermişti.

İki kulüpte çalışanlar

Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu, bu sezon Süper Lig'de iki farklı takımın başında sahaya çıktı.

Kayserispor ile yollarını ayıran Çağdaş Atan, Başakşehir ile yola devam ederken, Başakşehir'de ise Emre Belözoğlu takımdan ayrılarak sekizinci haftada MKE Ankaragücü'nün başına geçti.

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda takımlarda şu ana kadar görev alan teknik direktörler şöyle: