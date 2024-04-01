Trendyol Süper Lig

Yarın:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)


Trendyol 1. Lig

Yarın:

14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Pendik)

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 Nisan Perşembe:

Beşiktaş'ta Al-Musrati'den sevindiren haber Beşiktaş'ta Al-Musrati'den sevindiren haber

20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Kaynak: AA