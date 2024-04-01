Trendyol Süper Lig
Yarın:
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)
20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)
20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Nisan Çarşamba:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)
4 Nisan Perşembe:
20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
Trendyol 1. Lig
Yarın:
14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)
17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
3 Nisan Çarşamba:
14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Pendik)
17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)
20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)
20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
4 Nisan Perşembe:
20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)Kaynak: AA