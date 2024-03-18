Galatasaray Kulübünün, internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Çanakkale şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" başlığıyla yayımlanan mesajda "Şanlı tarihimizdeki en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 109. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü ise mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin büyük mücadelesi sonunda istikbalimizin yol haritası olan ve tarihe eşsiz bir kahramanlık destanı olarak geçen 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü kutluyor; Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde de "18 Mart 1915… Çanakkale Zaferi’nin üzerinden tam 109 yıl geçti. Aziz milletimiz, “Çanakkale Geçilmez” efsanesinin doğduğu bu savaşta kahramanlık destanı yazdı. Kulübümüzün birçok sporcusu da diğer askerlerimizle beraber vatanımızı korumak için başta Çanakkale olmak üzere tüm cephelerde canlarını feda etti. Aziz vatanımız uğruna Çanakkale ve diğer cephelerde şehitlik mertebesine erişen, sergiledikleri kahramanlıklarla gurur, onur ve övünç kaynağımız olan neferlerimiz; Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ve Behzat’ın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’de Kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan vatan evlatlarını saygıyla rahmetle anıyoruz." mesajı paylaşıldı.

Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü andı.